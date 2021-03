Main-Spessart-Kreis. Der Landkreis unterstützt in Karlstadt, Lohr und Gemünden auch am kommenden Freitag und Samstag wieder mit weiteren Testmöglichkeiten. Diesmal können sich dort nicht nur das Schul- und Kindergartenpersonal sowie Schulbusfahrer testen lassen, sondern auch Schüler aller Abschlussklassen der weiterführenden Schulen. Die Testteams sind am Freitagnachmittag in Karlstadt, am Samstagvormittag in Lohr und nachmittags in Gemünden. Das Landratsamt bittet darum, sich im Vorfeld bei dem unter https://covidtestbayern.sampletracker.eu registrieren zu lassen. Die Registrierung darf frühestens einen Tag vor der Testung durchgeführt werden. Der QR-Code, der nach der Anmeldung verschickt wird, ist mitzubringen, außerdem ein gültiges Ausweisdokument und die Angaben der Labor-Registrierung. Bei minderjährigen Schülern ist eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. lra