Schüler knüpften Kontakte zu Firmen

Zum ersten Mal fand in der Werkrealschule Urphar-Lindelbach („UrLi“) eine schulinterne Firmenmesse statt. Insgesamt knapp 40 Siebt-, Acht- und Neuntklässler, deren Eltern und Lehrer lernten die elf Kooperationsfirmen von „UrLi“ kennen.

Urphar/Lindelbach. Bei den mit „UrLi“ kooperierenden Unternehmen handelt es sich um Firmen mit einem breiten Angebot im Bereich Handwerk, aber auch in kaufmännischen oder technischen Bereichen. Bei der Messe dabei waren die Bäckerei Frischmuth (Wertheim), Diehm Bau (Bettingen), Englert GmbH Fensterbau (Sachsenhausen), Englert GmbH & Co.KG (Bettingen), Fischer Dach GmbH (Bettingen), Mannl GmbH Stahl- und Metallbau (Kreuzwertheim), Pflegedienst Diehm (Dertingen), Pink GmbH Vakuumtechnik (Wertheim), Saint-Gobian Perfomance Plastics L+S GmbH (Bettingen), Schreinerei Kraft (Bettingen) und die Weku KG (Bettingen).

Lernprogramm

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen weiter heißt, unterstützen die Kooperationsfirmen die Schülerinnen und Schüler während der gesamten fünfjährigen Schulzeit auf ihrem Weg in die Berufswelt. „UrLi“ hat ein durch alle Jahrgangsstufen laufendes Lernprogramm „Weg in die Zukunft“, mit einem „Weg zum gesunden Leben“, einem „Weg zum sozialen Leben“ und eben einem „Weg in die Berufswelt“.

Als Start auf diesem Weg absolvieren die Fünftklässler ein eintägiges Praktikum am Arbeitsplatz bei ihren Eltern oder anderen Angehörigen. Im Lauf der Jahre folgen zweitägige Sozialpraktika, einwöchige Blockpraktika oder Tagespraktika, bei dem die Schüler das ganze Schuljahr über 14-tägig einen Tag im möglichst immer gleichen Betrieb zubringen.

Reger Austausch

Bei der Messe hatten die Schüler und ihre Eltern die Möglichkeit, direkt mit Firmenvertretern in Kontakt zu kommen. So entstand ein reger Austausch über Berufsfelder, Ausbildungsmöglichkeiten und Informationen der verschiedenen Unternehmen. Der ein oder andere konnte direkt vor Ort Betriebspraktika oder sogar einen Minijob vereinbaren.

Einige Eltern unterstützten die Veranstaltung mit selbst gebackenen Kuchen. Der Erlös aus der Kuchentheke wird für Projekte in der Schule verwendet. Da „UrLi“ seit diesem Schuljahr auch Teil der „Fairtrade-Stadt Wertheim“ ist, wollen die Verantwortlichen mit dem Geld fair gehandelte Energieriegel teilfinanziert. Dies können die Schüler dann an Unterrichtstagen zum ermäßigten Preis kaufen. Diese Fairtrade-Energieriegel sollen die Schüler immer wieder daran erinnern, möglichst fair produzierte und gehandelte Waren zu konsumieren.

Auch für die Firmenvertreter war die kleine, schulinterne Messe zufriedenstellend. Einige lobten das rege Interesse der Schüler, andere freuten sich über einen neuen Praktikanten beziehungsweise gar Interessenten an einer Ausbildung.