Schüler informierten sich über Chancen

Wertheim. Die Ausbildungsvielfalt in der Region ist groß und Unternehmen, karitative Einrichtung sowie Behörden suchen händeringend Nachwuchs. Die Messe „Zukunft Karriere Starter 3.0“ der Fränkischen Nachrichten am Mittwoch in der Wertheimer Main-Tauber-Halle brachte beide Seiten zusammen.

An den Ständen der Unternehmen gab es allerhand zu erfahren über Ausbildungschancen, Berufsfelder und Ausbilder. Außerdem standen Azubis bereit, die den Schülern aus erster Hand berichteten. An vielen Ständen stellten die Firmen zudem spannende Projekte vor.

Insgesamt präsentierten 29 Unternehmen, Behörden und Praxen ihr Angebot. Sie boten den Schülern auch ein Praktikum an. Die Mehrheit der Aussteller hat für 2022 noch freie Ausbildungsplätze.

In seiner Begrüßungsansprache freute sich FN-Geschäftsführer Jochen Eichelmann, dass man nach der digitalen Messe nun auch in Präsenz in Wertheim zu Gast sein kann. Die Messe biete den Schülern vielfältige Einblicke in Unternehmen und Ausbildungsmöglichkeiten und die Chance, viele Fragen zu stellen. Er dankte allen Ausstellern und Unterstützern der Messe, sowie Schirmherr Landrat Christoph Schauder. Dank zollte er auch dem Team der Agentur für Arbeit, die einen Bewerbungsmappencheck anbot.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez freute sich, dass die FN solche sinnstiftenden Events biete. Man habe in der heutigen Zeit eine paradoxe Situation: Einerseits suchten die Firmen nach Azubis und guten Fachkräften, gleichzeitig gebe es viele junge Menschen, die noch nicht den richtigen Beruf für sich gefunden hätten. Daher seien solche Ausbildungsmessen wichtig.

Neben Information war auch für die Unterhaltung gesorgt. DJ Brian Kramer aus Würzburg legte auf. Zudem stellte Chris Bennet Bröker, Vizeweltmeister im Football Freestyle, die „Brainkinetik“ vor. Ein Video über die Messe gibt es unter fnweb.de im Internet. bdg

