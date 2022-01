Schriftzug in Autolack gekratzt

Bestenheid. Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende einen in Bestenheid geparkten Pkw. Der VW wurde am Samstag gegen 0.30 Uhr in der Breslauer Straße abgestellt.

Mehrere hundert Euro Schaden

Am Sonntag gegen 11 Uhr entdeckten die Besitzer, dass Unbekannte einen Schriftzug in die Fahrertüre gekratzt hatten. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier Wertheim sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese sollen sich unter der Telefon 09342/ 91890 beim Polizeirevier Wertheim melden.

