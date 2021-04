„Schön, dass Konfirmation endlich stattfindet“

Bettingen/Urphar. Lange hatten die Konfirmanden 2020 aus Bettingen und Urphar auf ihren großen Tag warten müssen. Vergangenes Jahr konnte der Festgottesdienst zu diesem Hochfest im Leben evangelischer Jugendlicher wegen der Pandemie nicht stattfinden.

Am Sonntag war es nun in der Christuskirche Bettingen endlich so weit. Auch der jetzige Gottesdienst stand unter den Einschränkungen der Pandemie. Pfarrerin Dr. Annegret Ade und Organist Frank Wolz sorgten jedoch dafür, dass es für die Jungen und Mädchen und ihre Familie trotz der Einschränkungen ein festlicher Gottesdienst wurde. Die Konfirmation fand aufgeteilt in zwei Gottesdiensten statt.

Im ersten Gottesdienst wurden aus Bettingen Emma Alikulov, Emma Barnik, Lara-Marie Arnold und Natalie Wolf konfirmiert. Im zweiten Gottesdienst erhielten aus Urphar Lara Kemmer und Malte Spielmann sowie aus Bettingen Kimberly Fleck und Louis Hörner den Segen. Die Konfirmanden waren vor dem Gottesdienst zu ihren Ehren etwas aufgeregt. „Es ist sehr anders als sonst, aber es ist schön, dass unsere Konfirmation endlich stattfindet“, waren sie sich einig. Man müsse zwar mit Maske, Abstand und weniger Gästen leben. „Aber wir machen das Beste daraus.“ Ade war glücklich, den Konfirmationssegen spenden zu können. „Es war eine super Gruppe und die Vorbereitung hat riesigen Spaß gemacht“, lobte sie.

Herr ist mein Hirte

Der Gottesdienst drehte sich um den Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“. Ade betonte darin, dass die Schafe ihrem Hirten uneingeschränkt vertrauen dürfen.

Die Schafe seien wir Menschen, die unter dem Schutz von Gott als gutem Hirten stehen. Gott führe und leite die Menschen. Ade ging weiter auf die Bedeutung des Psalmteil „mir wird nichts mangeln“ ein. Er bedeutete nicht, dass das Leben einfach ist und Menschen, die Gott vertrauen, keine Probleme haben werden. Vielmehr sage der Psalm zu: „Egal was passiert, in guten und in schweren Zeiten, Gott ist da. „Die Jugendlichen müssten nicht allein durchs Leben gehen. Gott sorge für jeden einzelnen Menschen und schenke Kraft und Mut. „Damit kann ich getrost alles angehen, was mich auf meinem Lebensweg erwartet.“ Die feierliche Einsegnung der Ministranten fand kontaktlos statt. Außerdem erhielten die Konfirmanden ein kontaktloses Abendmahl. Die Konfirmanden 2021 werden ihren großen Tag im Sommer dieses Jahres begehen. bdg