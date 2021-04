Es ist erschreckend und schockierend zu lesen, in welcher Art und Weise „besorgte Eltern“ miteinander kommunizieren.

Nicht nur Eltern, wir alle – Jung und Alt – haben Sorgen und Ängste in diesen schlimmen Corona-Zeiten.

Eine Diskussion über dieses Thema ist wichtig und bewegt uns. Meinungsfreiheit und öffentlicher Diskurs gehören zur Demokratie, stets im Respekt vor dem Anderen.

Aber nicht so!! Ich bin schockiert über den Inhalt und die verrohte Sprache dieser Tweets: Hetze gegen Personen – unter anderem gegen den Oberbürgermeister unserer Stadt – und Hass gegen Andersdenkende. Das sind böse Zeichen und erinnern an Ereignisse in unserer Geschichte vor nicht zu langer Zeit. Aus sprachlicher Gewalt wird schnell physische Gewalt. Ist das ein Vorbild für Kinder?

Wissen die „besorgten“ Eltern, was man in den Konzentrationslagern mit Kindern machte? Der Vergleich mit einem KZ ist beleidigend für die Opfer und überschreitet eine „Rote Linie“. Ich hoffe, dass sich viele Bürger*innen unserer Stadt gegen diese Verrohung der Sprache wehren.

Den Gemeinderat bitte ich, gemeinsam öffentlich gegen diese bösartige Form der Kommunikation Stellung zu nehmen.

Wehret den Anfängen!

