Schnellteststelle öffnet

Marktheidenfeld. Die neue private Schnellteststelle in Marktheidenfeld öffnet am Samstag, 27. November .

Im städtischen Gebäude in der Würzburger Straße 12 können sich symptomfreie Interessierte ab sechs Jahren dann von geschulten Mitarbeitenden kostenlos auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen.

Für den Schnelltest – der kein PCR-Test ist – ist vorab eine Online-Terminvereinbarung unter www.coronatest-marktheidenfeld.de erforderlich. Zur Identifikation ist zudem bei der Testung ein Ausweisdokument mitzuführen.

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren werden nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten getestet, ab Jahren 16 genügt eine unterschriebene Vollmacht. Ist der Test positiv, wird ein PCR-Test an der Corona-Teststrecke des Landkreises Main-Spessart im Marktheidenfelder Klinikum in der Baumhofstraße nötig.

Wer Corona-Symptome hat, sollte nicht in der Schnellteststelle erscheinen, sondern sich an den Hausarzt oder den Bereitschaftsdienst wenden.

Öffnungszeiten der Schnellteststelle: Montag bis Donnerstag 9 bis 12 und 16 bis 19 Uhr, Freitag 9 bis 12 und 16 bis 20 Uhr, Samstag 12 bis 16 Uhr sowie Sonntag 10 bis 12 Uhr.