Schnellladesäulen in Wertheimer Bahnhofstraße vorgestellt

Wertheim. Schnellladestationen sind wichtiger Teil der Infrastruktur der E-Mobilität. Auf dem Parkplatz der Sparkasse Tauberfranken in der Wertheimer Bahnhofstraße steht seit kurzem eine Schnellladesäule des Typs „Hypercharger“. Diese bieten aktuell die größte Ladeleistung. Zudem können am neuen Ladepunkt zwei Fahrzeuge gleichzeitig schnell geladen werden. Hinzu kommt ein Anschluss für das AC-Laden (Standartladesäule). Am Mittwoch stellten Vertreter der Stadtwerke Wertheim und der Sparkasse sowie Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez das Angebot vor.

Der Rathaus-Chef freute sich über das neue Angebot und lud gleich sein E-Fahrzeug auf. Wie er sagte, gebe es oft Situationen, in denen meine fast leere Batterie schnell wieder aufladen müsse. Solche „Hypercharger“ seien wichtig, wenn man auf E-Mobilität setzen möchte. Denn die Leute wollten unterwegs wenig Zeit fürs Laden aufwenden. Bislang gab es solche Schnelllader in Kreuzwertheim und am Bettinger „Almosenberg“. Inzwischen könne auch der an der Sparkasse in Wertheim genutzt werden. An ihr sei seit Betriebsstart bereits doppelt so viel Strom geladen worden, wie an der bisher meistgenutzten normalen Ladesäule in der Packhofstraße.

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur sei zentral für die Zukunft der E-Mobilität, stellte der OB weiter fest. Die Stadt entwickle dazu ein Konzept. Dieses sehe öffentliche Ladestationen in dicht besiedelten Bereichen vor, in denen viele keine Möglichkeit hätten, zu Hause zu laden. Hier nannte er die Innenstadt, den Wartberg, den Reinhardshof und Bestenheid. Im Bereich des Spitzen Turms solle ein weiterer „Hypercharger“ installiert werden. Standortkriterien sind hier unter anderem der Netzanschluss und der Hochwasserschutz.

Herrera Torrez übte Kritik an Land und Bund für fehlende Förderprogramme zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Diese seien in Zeiten der gewünschten Stärkung der E-Mobilität dringend nötig. Ladesäulen seien aktuell ein Zuschussprojekt. Der OB appellierte an die Verantwortlichen, solche Förderprogramme aufzulegen.

Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier erklärte, der maximale Ladestrom dieses „Hyperchargers“ liege bei 150 Kilowatt (kW). Bei einer normalen Ladestation seien es 22 kW. Die Leistung könne auf einen Ladestrom von 300 kW ausgebaut werden. Dies entspreche dem Anschluss eines mittelständischen Betriebs. Der Preis der installierten Schnellladesäule liege bei rund 60 000 Euro plus der Kosten für die Netzanbindung. Eine normale Ladestation koste rund 10 000 Euro.

Beier glaubte, die Zukunft der Ladetechnik werde bei den „Hyperchargern“ liegen. Bisher gebe es zwar nur wenige Fahrzeuge, die man mit 300 kW Leistung laden könne. Man wolle mit der modularen aufstockbaren Technik aber zukunftsfähig sein. Eine Aufrüstung auf 300 kW würde zwischen 20 000 und 30 000 Euro kosten.

Über die technischen Details und die Laderegeln informierten Jochen Klingler und Bastian Ries, Ansprechpartner E-Mobilität bei den Stadtwerken Wertheim. So hieß es etwa, dass das Laden an „Hyperchargern“ teurer sei als an normalen Stationen. Ein Grund dafür sei, dass die höhere Investitionssumme durch die Strompreise refinanziert werden müsse. Beier verwies darauf, dass beim Überschreiten einer bestimmten Ladezeit eine zusätzliche Standgebühr erhoben wird. Damit wolle man verhindern, dass die Ladestationen länger durch parkende Fahrzeuge blockiert werden.

Wolfgang Reiner, stellvertretender Vorsitzender der Sparkasse Tauberfranken, freute sich über die neue Ladestation. Zusätzlich zum „Hypercharger“ werde man in Kooperation mit den Stadtwerken noch zwei normale Ladestationen auf dem Parkplatz aufstellen, kündigte er an. Das Besondere werde dabei sein, dass dort wie an Tankstellen mit der normalen Bankkarte bezahlt werden könne. Diese Bezahlmöglichkeit sei an E-Ladestationen noch neu. Wann die Stationen aufgestellt werden, konnte reiner aber noch nicht sagen. Denn es gebe momentan auf dem Markt noch keine Ladestationen mit dieser Zahlungsmöglichkeit.

Herrera Torrez ergänzte, auch Ortschaften der Großen Kreisstadt seien an öffentlichen Ladepunkten interessiert. Problem sei, dass sich diese wirtschaftlich nicht tragen würden. „Ohne Förderprogramme gibt es derzeit keine konkreten Pläne für Ladesäulen in den Ortschaften“, betonte er. Hier habe man die Verantwortung, dass die Stadtwerke wirtschaftlich handeln müssen.

Reiner und Herrera Torrez betonten auch die Bedeutung von Car-Sharing mit E-Autos. Ersterer verwies auf die Carsharing-Angebote für die Mitarbeitenden der Sparkasse. Für die Mobilitätszentrale wolle man weitere E-Fahrzeuge anschaffen, so der OB. Einig waren sich am Ende alle Beteiligten, dass die Nutzung von Ladesäulen zunehmen werde, was dem generellen Zuwachs der E-Mobilität entspreche. bdg