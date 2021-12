Schneller Ermittlungserfolg

Main-Spessart-Kreis. Nach einem Callcenterbetrug mit beträchtlichem Beuteschaden ist der unterfränkischen Polizei bereits in der vergangenen Woche ein schneller Fahndungserfolg gelungen. Zwei dringend Tatverdächtige, die offenbar noch für einen zweiten Fall verantwortlich sind, wurden festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle gegen die Männer und folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg.

Am Dienstag, 7. Dezember, erhielt die Polizei einen Hinweis, dass eine Seniorin aus dem Landkreis Main-Spessart soeben Opfer von Betrügern geworden ist. Die Dame hatte in ihrer Wohnung Goldmünzen im Wert von mehreren zehntausend Euro an einen falschen Polizeibeamten übergeben, der mit seiner Beute vor Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen zunächst entkommen konnte.

Identifiziert und festgenommen

Die für den Wohnort der Geschädigten zuständige Polizeiinspektion Lohr leitete sofort umfangreiche Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen in die Wege, die schnell von Erfolg gekrönt waren. Den Beamten gelang es noch am Dienstagabend, in enger Zusammenarbeit mit anderen unterfränkischen Polizeidienststellen, einen 47-jährigen Ortsansässigen als Abholer zu identifizieren und vorläufig festzunehmen. An dem Polizeieinsatz im Stadtgebiet Lohr waren Unterstützungskräfte aus Karlstadt, Würzburg, Aschaffenburg und Schweinfurt beteiligt. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Festgenommenen auch die erbeuteten Goldmünzen sicher.

Mutmaßlicher Hintermann

Im Zuge weiterer, intensiver Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei Würzburg, einen weiteren dringend Tatverdächtigen zu identifizieren, der koordinierend als Hintermann fungiert haben soll. Es handelt sich um einen 48-Jährigen aus Frankfurt am Main, der am Abend des 8. Dezember in Lohr ebenfalls vorläufig festgenommen wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind die beiden Festgenommenen auch für einen gleichgelagerten Fall verantwortlich, der sich bereits vom 1. auf den 2. Dezember ereignet hatte. Auch hier hatten sich Betrüger als Polizeibeamte ausgegeben und eine Seniorin aus dem Landkreis Main-Spessart um Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 3000 Euro gebracht.

Beide Festgenommenen wurden Ende der vergangenen Woche auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen die Beschuldigten Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetruges erließ. Der Haftbefehl gegen den 47-jährigen Abholer wurde inzwischen gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der mutmaßliche Hintermann im Alter von 48 Jahren sitzt in einer Justizvollzugsanstalt ein. pol