Dertingen. Unbekannte Schmierfinken waren zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 16.45 Uhr, in Dertingen am Werk. Die Täter besprühten in einem Gartengrundstück an der Straße „Am Mandelberg“ einen frisch abgebeizten Holzschrank sowie andere Gegenstände mit blauer Farbe. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Wertheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

