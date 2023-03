Schmierereien sind auf Wartberg ein Ärgernis

Wartberg. Der Stadtteilbeirat Wartberg traf sich am Mittwoch zu öffentlichen Sitzung im „Haus der Begegnung“..

Vorsitzender Olaf Nadler erklärte, die „Neue Soziale Mitte“, das Stadtteilzentrum Wartberg-Reinhardshof, stehe kurz vor der Fertigstellung, es gehe Schlag auf Schlag. Die Schulen zögen nacheinander ein, der Kindergarten wolle erst im September einsteigen. Die Kirche feiere am Pfingstmontag ihren ersten Gottesdienst in dem Gebäude, genau drei Jahre nach dem Auszug.

Zur Glasfaserverlegung im Rahmen der Aktion „toni“ sagte der Redner, es sei vorgesehen, „in kleinen Ringen“ zu bauen. Der Wartberg werde sukzessive angeschlossen. Dies werde eine gewisse Zeit dauern solle aber in diesem Jahr erfolgen. Man sei erpicht darauf, auf unnötigen Tiefbau zu verzichten.

Thomas Dankowski, Leiter des Referats Bauordnungsrecht bei der Stadtverwaltung Wertheim, informierte dann zum Thema „Bauordnungsrecht“. Denn, so Nadler, es gebe Probleme, wenn Anwohner nicht wüssten, was erlaubt ist und was nicht. Bei manchen Projekten müsse eben ein Antrag gestellt werden.

Dankowski erläuterte, wann ein solcher gestellt werden muss, was man im Baurecht unter „Befreiungen“ versteht, was ein Bebauungsplan ist und was durch ihn geregelt wird. Eine Auskunft sei kostenfrei, betonte der Fachmann. Wichtig sei, dass sich die Leute informieren. Erhalte ein Baukontrolleur einen Hinweis darauf, dass etwa nicht stimme, dann werde mit dem Bauherrn gesprochen. Aktuell gebe es 30 Fälle. Ein angesetzter Rückbau sei möglich und schwierig.

Dankowski verwies auf das Angebot der „Bauherrensprechstunde“. Diese sei kostenfrei und werde gut angenommen. Die dabei erteilten Auskünfte seien rechtssicher. Ein Bürger meinte, es sei zu empfehlen, sich mit der Stadtverwaltung in Verbindung zu setzen.

Der Beiratsvorsitzende präsentierte Bilder mit Beispielen, die aufzeigten, dass bei Bauten etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Dazu erklärte Dankowski: „Wir sind ein sehr bürgerfreundliches Referat“, es gebe jedoch Grenzen.

Eine Debatte entspann sich zum Thema „Tempo-30-Zonen“. Nadler stellte fest, man habe auf den Wartberg „den meisten Zuzug“ von Neubürgern gehabt. Zudem seien viele Kinder unterwegs, eine 30er-Zone sei angebracht. „Wir sind dran, wir bleiben dran. Es muss gelingen, einen Vertreter von hier oben im Gemeinderat zu haben“, stellte er mit Blick auf die nächsten Kommunalwahlen fest.

Weiter informierte der Vorsitzende, dass für den in Privatbesitz befindliche ehemalige „Flakturm“ eine Baugenehmigung erteilt worden sei. Der Turm soll saniert werden. Für das „alte Heizhaus“ gebe es zwei Interessenten, „da läuft was“ in Richtung Wohnraum.

Nadler ging auf die Haushaltsanforderungen für 2023 ein: „Wir wollten 50 000 Euro, 15 000 Euro sind genehmigt worden.“ Er befand, das Tempo bei der Sanierung der Fußwege sei zu langsam. Es gebe viele Treppen und Schrägen, Wohnviertel, die ohne Steigen nicht erreichbar seien. Alle Bushaltestellen würden barrierefrei erneuert. Wohl Ende September werde das Wartbergfest stattfinden.

Ein Bürger verwies auf verrostete Handläufe. Nadler erinnerte an den „Mängelmelder“ und riet: „Foto machen, einschicken.“ Aufmerksame Bürger seien wichtig, jeder dürfe monieren. Es gebe „eine super Rückmeldung“von der Stadt. Manche Dinge könne man auch mal über den kleinen Dienstweg regeln.

Der Vorsitzende bedauerte, dass Schmierereien und Vandalismus zunähmen. Der Bereich der „Neuen Sozialen Mitte“ werde nachts überwacht, damit es nicht schlimmer werde. An manchen Stellen liege Müll herum, „manche wissen nicht, wie es geht“.

Nadler kündigte an, dass im Sommer eine Stadtteilbeiratssitzung in Form einer Ortsbegehung stattfinden soll.