Schillernder Bowie sorgt für schillernde Show

Spätestens bei den zwei Zugaben beim David-Bowie-Abend der Badischen Landesbühne in Wertheim waren alle überzeugt, dass diese Bühnenkünstler ihre Freude lebten und nicht nur darstellten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wertheim. So kannten selbst die treusten Theatergänger „ihre Landesbühne“ nicht. Bei einem David-Bowie-Abend unter dem Motto „Loving the Alien“ erfuhren die Besucher nicht nur vieles über den vielschichtigen, polarisierenden Künstler, sondern auch über die zahlreichen Talente der Ensemblemitglieder, die mit sichtbarer Spielfreude ein Stück weit sich selbst spielten.

Das zeigte sich schon daran, dass sie nicht als Kunstfiguren auftraten, sondern sich gegenseitig mit ihren echten Vornamen ansprachen. Besonders die spitzzüngigen Dialoge zwischen Cornelia „Conni“ Heilmann und Nadine Pape stachen hier hervor.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Denn so sehr die eine den einstigen Star kritisiert, so sehr lobt die andere ihn in den Himmel. Und plötzliche zieht die kritische Heilmann rote Schuhe an, nimmt einen Spazierstock und wird damit selbst zum „Künstler“. Besonders originell in dieser Szene, wie sie mit dem Spazierstock genau das tut, was in der Projektion an der Wand David Bowie in Archivaufnahmen eines Interviews macht.

Das Setting der Show ist eine Kiesgrube in Nordbaden, genauer gesagt in Bruchsal, wo die Kapsel wohl eine Bruch-Landung hingelegt hat, wie die anwesenden Expeditionsteilnehmer vermuten. Als Schauspieler ist im von Alexander Schilling inszenierten Stück noch Thilo Langer mit von der Partie, der immer wieder versucht, zwischen den streitlustigen Damen zu schlichten und interessante Fakten über den 1947 in London geborenen und 2016 in New York verstorbenen Bowie einflicht.

Dass dieser sich immer wieder neu erfand, beispielsweise, dass er mit Geschlechterrollen spielte und mit jedem Album etwas Neues herausbrachte, wie Pape anerkennend feststellt. Fast prophetisch wirkt es, wenn Bowie bereits in den siebziger Jahren die Zerstörung der Natur als Grund einer Zerstörung der Zivilisation voraussagt, eher abstoßend, wenn man von seinen Drogenexzessen und seinen gescheiterten Beziehungen erfährt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Das Ensemble vervollständigten die beiden bei anderen Stücken eher im Hintergrund agierenden Musiker, Sebastian Rotard am Schlagzeug und Nils Becker an der Gitarre.

Musikalischer Reigen

Überhaupt die Musik. Wenn auch schon die Leuchteffekte, die Bewegungen und manchmal Verrenkungen der Darstellenden und kleine Requisiten wie beispielsweise das angeblich schiefe Gebiss des Popmusikers die Zuschauer in den Bann zogen, so begeisterte doch vor allem die musikalische Darbietung.

Mit „Ground Control to Major Tom“ startete der musikalische Reigen, bei dem die Schauspieler zeigten, dass sie auch musikalisch wirklich viel drauf haben. Von sanft bis rockig bis lustig-verspielt war bei den performten Hits Bowies alles dabei.

Außerdem kamen unterschiedlichste Instrumente zum Einsatz, etwa ein Tamburin und ein Saxofon. Spätestens bei den zwei Zugaben waren alle überzeugt, dass diese Bühnenkünstler ihre Freude lebten und nicht nur darstellten.

Entsprechend langanhaltend war der Applaus, der zum Teil durch Fußgetrampel und Standing Ovations verstärkt wurde. Es wurde klar: So sehr die regelmäßigen Besucher die „klassische“ Landesbühne schätzen und lieben, genau so wünschen sie sich mehr energiegeladene Abende wie diesen, an denen sie die Schauspieler, die sie seit Jahren in unterschiedlichsten Rollen erleben, einmal ganz anders sehen und dabei vielleicht ein bisschen mehr über diejenigen erfahren, die hinter der Maske stecken.