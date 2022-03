Schien- und Schlüsselbeinbruch

Faulbach. Ein Opel, ein VW und ein Kraftrad Yamaha befuhren am Sonntag um 15.05 Uhr in dieser Reihenfolge die Staatsstraße von Faulbach in Richtung Hasloch. Aufgrund eines entgegenkommenden Rettungswagens mit Blaulicht und Martinshorn verlangsamten die beiden Autos ihre Fahrt. Die 52-jährige Motorradfahrerin bemerkte dies zu spät.

Sie versuchte auszuweichen und kollidierte mit dem Außenspiegel des VW. Anschließend stürzte sie und rutschte in den Rettungswagen. Die Motorradfahrerin kam mit einem Schienbeinbruch und Schlüsselbeinbruch in das Krankenhaus. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15 000 Euro.

