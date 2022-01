Schaufeln statt Feiern: Gebäude grundlegend saniert

Reicholzheim. Die nun fast zwei Jahre währende Pandemie brachte auch für den Verein Johann-Kern-Sternwarte Wertheim erhebliche Einschränkungen mit sich. Öffentliche Beobachtungen waren praktisch nicht möglich, da die nötigen Hygienemaßnahmen – wie Sicherheitsabstände und Reinigung des Okulars für jeden Beobachter – in einer stockdunklen Sternwarte nur schwierig umzusetzen sind. Und dies ausgerechnet im Jahr 2021, 40 Jahre nach der Einweihung des Kuppelbaus. Das Vereinsleben reduziert sich bis heute auf Online-Meetings.

Zudem waren die beiden Gebäude der Sternwarte – der runde Kuppelbau für das historische 24-Zoll-Teleskop von Johann Kern sowie der neuere Ernst-Sachs-Bau – in einem renovierungsbedürftigten Zustand. Feuchtigkeit aus dem Boden war über die Jahre in das Mauerwerk eingedrungen, der Putz blätterte großflächig ab und ohne baldige Maßnahmen waren teure Folgeschäden zu befürchten.

Trockenlegung der Fundamente

Daher hieß die Devise „Schaufeln statt Feiern“: Die grundlegende Sanierung der beiden Gebäude wurde angegangen. Dazu gehörte in erster Linie die Trockenlegung der Fundamente mit neuen Drainagen, aber auch ein neuer Anstrich der Gebäude.

In einer gemeinsamen Anstrengung wurden zahlreiche Sponsoren für das Projekt gewonnen und die Trockenlegung der Fundamente beauftragt. Die Bauarbeiten an der Sternwarte wurden vor einigen Wochen erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden die Fundamente freigelegt, getrocknet, Drainagen verlegt und die Gräben im Anschluss neu verfüllt.

Zum Bedauern der Mitglieder stand der Beginn der Arbeiten im Sommer unter keinem guten Stern. Nach den ersten Grabungsarbeiten verwandelte sich die Baustelle aufgrund heftiger Regenfälle zunächst in eine Seenlandschaft, so dass die Arbeiten für einige Tage unterbrochen werden mussten.

Neben den Fundamenten der Sternwarte wurde durch die Stadt eine Entwässerung des Zufahrtsweges eingerichtet, die sich ebenfalls sogleich bewähren konnte. Mit der Beendigung der Erdarbeiten wurde das Gelände um die Gebäude eingeebnet, und im Anschluss bekamen die beiden Sternwarten-Gebäude im Herbst in Eigenleistung einen neuen Anstrich, so dass der untere Teil des Kuppelbaus und der Ernst-Sachs-Bau nun wieder in reinem Weiß schon von weitem sichtbar sind.

Der noch fehlende Spezialanstrich der Metall-Kuppel zur Temperaturerniedrigung soll bei trockenem Wetter in diesem Jahr stattfinden.

„Mit der Bauaktion konnte der durch Corona erzwungene Stillstand letzten Sommer sinnvoll genutzt werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind leider immer noch keine öffentlichen Beobachtungen möglich. Wir hoffen aber, diese nach der Omikron-Welle wieder aufnehmen zu können“, so der Vorsitzende der Sternwarte, Dr. Bernd Christensen. Allen Sponsoren und Förderern sprach er seinen Dank aus. jks