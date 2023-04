Schau in Bronnbach: Sprache und Alltagskultur im Ländle

Bronnbach. Die Wanderausstellung „Sprachlicher und kultureller Wandel in Baden-Württemberg“ wurde am Donnerstag im Anschluss an den Vortrag von Hubert Klausmann beim Archivverbund in Bronnbach (siehe nebenstehenden Artikel) eröffnet. Sie thematisiert die Sprache und Alltagskultur im „Ländle“.

Grundlage der Ausstellung sind über 2000 Interviews der Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland“ des Tübinger Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische Kulturwissenschaft, die einen Zeitraum von über 100 Jahren südwestdeutscher Kulturgeschichte abdecken.

Der erste Themenblock behandelt die „dialektale Vielfalt“. Diese wird auf der Ebene der Lautungen, der Grammatik und des Wortschatzes anhand von Karten und Tonbeispielen dargestellt. Ebenso werden grundsätzliche Fragen zum Thema Dialekt beantwortet. Der zweite Block widmet sich dem „kulturellen Wandel im ländlichen Raum“. Mit Interview-Ausschnitten wird der Wandel ländlicher Lebenswelten in den vergangenen 100 Jahren dokumentiert. Aufnahmen aus dem Arno-Ruoff-Archiv geben anhand von Themen wie Arbeit, Medizin oder Freizeitgestaltung Einblick in den Alltag von einst und zeigen Veränderungen auf.

Bis Ende Mai ist die Ausstellung im Vorraum der Bibliothek des Klosters Bronnbach zu sehen. Der „sprechende Sprachatlas“ ist unter https://escience-center.uni-tuebingen.de/escience/sprachatlas/#8/48.674/8.989 im Internet zu finden. kg