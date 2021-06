Schaf verendet nach Fütterung

Dertingen. In einem Stall in Dertingen starb am Donnerstag ein Schaf, nachdem es giftige Eibenzweige gefressen hatte. Der Besitzer hatte, nachdem das Tier mit Schaum vorm Maul verendet war, einen Tierarzt hinzugezogen. Dieser entdeckte die Zweige im Gatter des Tieres im Bleichwiesenweg. Vermutlich hatte jemand das Schaf gefüttert und dazu Schnittgut, das auf dem Nachbargrundstück lag, verwendet. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass fremde Tiere nicht gefüttert werden sollen. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, sollen sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefon 09342/91890 melden. pol

