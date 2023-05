Bettingen. Ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Samstagmittag an einem MG RX6 auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums „Wertheim Village“ in Bettingen. Der Unfallverursacher streifte zwischen 13.30 und 15.45 Uhr an dem Pkw entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1