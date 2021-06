Sanierung des Rathausdachs steht ganz oben auf der Liste

Mondfeld. In den Haushaltsanforderungen von Mondfeld für 2022 finden sich Projekte, auf deren Realisierung das Dorf schon lange wartet. Die Sitzung des Ortschaftsrats am Mittwoch in der Maintalhalle begann mit einer besonderen Ehrung. Ortschaftsrat Heinz Krauter erhielt für 75-maliges Blutspenden die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Ehrenkranz des DRK-Blutspendediensts. Ortsvorsteher Eberhard Roth lobte Krauter für dieses wichtige Engagement und erklärte, täglich würden 15 000 Blutspenden benötigt. Um den Bedarf an Blutkonserven zu sichern, appellierte er an die Bürger sich als Blutspender zu melden.

AdUnit urban-intext1

In nichtöffentlicher Sitzung hatte der Ortschaftsrat die Haushaltsmittelanforderungen für 2022 beschlossen. Roth gab diese nun bekannt. Bei den Anforderungen für das Jahr 2021 sei man äußerst zurückhaltend gewesen, da man sich der Gewerbesteuerausfälle durch Corona bewusst war.

Trotz der Ausgleichszahlungen des Landes würden Millionen im städtischen Haushalt fehlen. Die Taktik nur einen Punkt zu beantragen, ging auf. Beantragt wurde für das laufende Jahr eine neue Straßenlaterne im Kreuzungsbereich Nibelungenstraße/Haagzaun, da es dort sehr dunkel ist. Dies stellt eine Gefahr dar. Nun sollen in den kommenden Wochen nicht nur eine, sondern sogar drei oder vier neue Laternen im Haagzaun installiert werden.

Einig war sich das Gremium, dass man bei den Anforderungen für 2022 nicht mehr so zurückhaltend sein wolle. Einiges, was man beantrage, bekomme man rasch, auf anderes warte man Jahre, stellte Roth fest. Bei den neuen Anforderungen beschränkte man sich auf den Erhalt der Infrastruktur. Die meisten der Anforderungen stehen schon lange auf der Wunschliste des Dorfs.

AdUnit urban-intext2

Auf Platz eins rangiert die Sanierung des Dachs am Rathaus. Bei starkem Regen gelangt Wasser durch das undichte Dach ins Gebäude und tropft dann durch die Decke in die Räume der Ortsverwaltung. Es herrsche ein dringender Handlungsbedarf.

Auf Platz zwei der Liste stehen sechs bis acht neue Urnengräber im alten Friedhofsteil. Eine entsprechende Freifläche existiere. Außerdem gebe es dort bereits eine Einfassung durch drei aufgelöste Familiengräber, die genutzt werden könne. Mit der Anlage wolle man dem Trend zu Urnenbestattungen entgegenkommen.

AdUnit urban-intext3

Mainsand für das Mondsee-Ufer

Auf Platz drei stehen 15 Tonnen Mainsand für den Liegebereich am Badebereich des Mondsees und dessen Anlieferung durch den städtischen Bauhof. Der Sand könne einfach abgekippt werden. Engagierte Einwohner würden ihn dann verteilen. „Neuer Sand ist alle zwei Jahre nötig“ sagte Roth.

AdUnit urban-intext4

Auch Platz vier beschäftigt sich mit dem Mondsee. Es sollen zwei neue schwimmende Abgrenzungen zwischen Bade- und Angelbereich angeschafft werden, da die bisherigen stark mitgenommen sind. Die Abgrenzungen sind in der Rechtsverordnung Mondsee vorgeschrieben.

Roth verwies darauf, dass diese Verordnung auch unter anderem das Verbot von Zelten und Surfen regle und festlege, dass nur Berechtigte den See zu Fischereizwecken mit Booten befahren dürfen.

Auf Platz fünf der Anforderungen steht ein neuer Außenanstrich für die Maintalhalle. „Wir möchten unsere Halle, die wir gerne haben, erhalten.“

Auf dem letzten Platz der Anforderungen steht eine neue Asphaltdecke in Teilen des Brunneneck ab der Bushaltestelle. Diese stehe schon seit acht Jahren in den Anforderungen. „Der Belag ist in einem erbärmlichen Zustand“, so Roth.

Man werde in den kommenden Jahren an den langjährigen Forderungen dranbleiben, betonte der Ortsvorsteher. Er hatte jedoch auch Lob für die Stadtverwaltung übrig. Es sei nicht selbstverständlich, dass es in jeder Ortschaft eigene Friedhöfe und Kindergärten gebe. Dies sei Lebensqualität, die aber auch finanziert werden müsse. Insgesamt stehe man in Mondfeld in Sache Infrastruktur gut da.

Roth informierte weiter über die Entwicklung auf dem Friedhof des Dorfs. An der Ecke der oberen Friedhofmauer wurden 2020 vier neue Urnengräber geschaffen. In Eigenleistung hatten die Räte zudem Teile des Kies auf den Freiflächen entfernt und sie mit Gras eingesät. Ärgerlich sei gewesen, dass Eigentümer von Grabstätten bei dessen Abräumen die Betonfundamente einfach im Boden ließen. Diese habe man mühsam entfernen müssen. Roth verweis darauf, dass das Gras wegen des schlechten Bodens leider nicht so gut wachse. Es sei aber eine bessere Lösung als der Kies, auf dem ständig Unkraut gesprießt habe. Die Begrünung soll an weiteren Stellen fortgeführt werden.

Rätin Ulli Lindner schlug vor, auf der Freifläche des Friedhofs einen Baum einzupflanzen. Insgesamt zeigten sich Roth und die anderen Räte von der Idee angetan, man sah jedoch die Gefahr, dass herunterfallende Blätter oder Nadeln zu Konflikten führen. Das Gremium wird die Expertise eines Landschaftsgärtners aus dem Dorf hinzuziehen, um dann über die Thematik zu entscheiden. bdg