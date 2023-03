Sanierung der L 2310 wirft in Eichel allerhand Fragen auf

Eichel/Hofgarten. Schon seit Jahren ist die Landesstraße 2310 ein heiß diskutiertes Thema in den Sitzungen des Stadtteilbeirats Eichel-Hofgarten. Das war auch am Dienstag in der ersten öffentlichen Sitzung des Gremiums in diesem Jahr der Fall. Die gute Nachricht lautet: Die Sanierung läuft inzwischen. Zur für die Osterferien geplanten Vollsperrung gibt es aber noch dringende Fragen. Die Anwohner fordern zeitnah weitere Informationen über Lösungsmöglichkeiten für ihren Alltag in diesen zwei Wochen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„L 2310 ist ein Ärgernis“: So titelten die FN nach der Beiratssitzung im November 2018. Von größer werdendem Unmut und Bürgern, die zunehmend auf die Barrikaden gehen, war damals die Rede. Keine Sitzung verging seitdem ohne teilweise deutliche Appelle zum Handeln, die meist allerdings in eher „kleineren“ Maßnahmen mündeten, beispielsweise der 70er-Zone ab der Schleuse oder das dauerhafte Anbringen einer Geschwindigkeitsanzeige. Jetzt aber läuft der große Wurf: Die Sanierung der kompletten Ortsdurchfahrt (wir berichteten).

In der Sitzung des Stadtteilbeirats Eichel-Hofgarten notiert Neben einigen kleineren Bauvorhaben informierte Vorsitzender Roland Olpp in der Sitzung des Stadtteilbeirats Eichel-Hofgarten auch über größere Projekte. Dazu zählte die Voranfrage einer Reinigungsfirma im Eicheler Eck zum Neubau einer Lagerhalle inklusive Verwaltungs- und Sanitärräume im Erdgeschoss und eines Fahrradhotels im Obergeschoss. Diese wurde jedoch mit der Bitte um Überprüfung an die Stadtverwaltung zurückgeschickt. Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Gerhart-Hauptmann-Straße im September und Oktober überschritten 45 Prozent der Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Im Zuge des „Starkregen-Risiko-Managements“ wird das Stadtgebiet derzeit hinsichtlich der Starkregen-Schwerpunktbereiche kartographiert. Die Karten zeigen, wo Wasser nach Regen oberflächlich abfließt und wo nicht. Roland Olpp bat die Bürger, ihm Problembereiche im Ortsteil zu melden. Die Einwohnerzahl in Eichel-Hofgarten beträgt aktuell 1679. „Das ist sehr erfreulich“, freute sich Olpp über den erneuten Zuwachs. Recht deutlich kritisierte Roland Olpp die „unsachgemäße und wilde“ Entsorgung von Materialien am Altglascontainer in der „Unteren Heeg“. Im Gegensatz dazu sei es am zweiten Container am Main immer sehr ordentlich. Zum Neubau des Wohnstifts führte dessen Geschäftsführer Martin Leynar aus, dass man sich mit den Bauarbeiten im Zeitplan befinde. Aktuell fänden viele Anlieferungen durch Lkw statt, wofür er die Anwohner um Verständnis bat. Der Rohbau soll spätestens im Juli fertiggestellt sein. Das Ende der Bauarbeiten ist für Ende August 2024 geplant. Im September und Oktober solle dann der Umzug stattfinden. Wie es mit dem Bestandsgebäude weitergeht, sei noch offen, so Leynar. Man befinde sich aktuell in Gesprächen mit Investoren. Es werde zwar kein Pflegeheim entstehen, aber auch die neue Nutzung solle „etwas mit Altenhilfe oder Mehrgenerationenprojekt“ zu tun haben. Zur Frage eines Anwohners, warum der Spielplatz am Main schon länger gesperrt ist, lagen dem Gremium keine Informationen vor. Auf FN-Anfrage teilte Angela Steffan von der Stadtverwaltung schriftlich mit, dass das nach der Entfernung eines Wurzelstocks frisch eingesäte Gras trotz Sperrung wieder zertreten worden sei. Im Laufe dieser Woche würden zudem die Sandflächen von einer Sandreinigungsfirma überarbeitet. Danach werde man den Mutterboden wieder einebnen und erneut einsäen. Die Freigabe hänge dann entscheidend vom Wetter ab, damit das Gras gut anwachsen könne. Bei guten Bedingungen könne die Sperrung im Mai aufgehoben werden. kg

Aktuell wird bereits am zweiten Bauabschnitt gearbeitet, wie der Stadtteilbeiratsvorsitzende Roland Olpp berichtete. Es werden unter anderem die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Urphar barrierefrei umgebaut sowie der Gehweg erneuert. In der ersten Phase war in den vergangenen beiden Wochen bereits die Haltestelle auf der gegenüberliegenden Seite modernisiert worden.

Mehr zum Thema Zweiter Abschnitt Arbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Eichel gehen weiter Mehr erfahren Becksteiner Straße Sanierung kommt gut voran Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Abwasserzweckverband (plus Video) Hardheim: Das zweite Klärbecken ist in Betrieb Mehr erfahren

An diesem Freitag soll der dritte Bauabschnitt beginnen, in dessen Zuge Straßenbauarbeiten am bisherigen Rechtsabbiegestreifen vorgesehen sind. Bis nächsten Freitag kann die Straße daher weiterhin nur halbseitig befahren werden. Komplett gesperrt wird die Ortsdurchfahrt dann in den Osterferien: Vom 3. bis 16. April ist der abschließende Einbau der neuen Fahrbahndecke geplant.

Und genau das bereitet besonders den Anwohnern der Würzburger Straße gerade Kopfzerbrechen. Dass sie in diesen zwei Wochen nicht zu ihren Anwesen hinfahren werden können, ist ihnen zwar schon länger bekannt. Aber wo die ganzen Autos parken sollen, ist ihnen schleierhaft.

Stadtteilbeirat Helmut Weis forderte, dass die Stadt dies zeitnah anweisen müsse, auch ob und wie Pakete zugestellt oder die Mülltonnen geleert würden. Die anwesenden Anwohner seien darüber noch nicht in Kenntnis gesetzt, kritisierten mehrere Bürger deutlich. „Unsere Alltagsprobleme sind noch nicht geklärt“, stellte Ralph Pink fest. Auch Roland Olpp sieht hier aufseiten der Stadt dringenden Handlungs- und vor allem Kommunikationsbedarf: „Das Problem muss sehr zeitnah gelöst werden.“ Ansonsten gehe er davon aus, dass sich „jeder seine Lösung selber basteln muss“. Ob dies dann aber sehr geordnet zugehen wird, darf wohl bezweifelt werden.

Dass die lang ersehnte Baumaßnahme zu teils starken Einschränkungen führt, wurde von allen Anwesenden akzeptiert. Einige Verbesserungsvorschläge gab es aber dennoch. So schlug Helmut Weis vor, die Ein- und Ausfahrten zum Ort und „Norma“ während der Bauarbeiten zu markieren, damit diese Zufahrten bei den doch teils sehr langen Rückstaus frei bleiben würden, auch um den Verkehr fließend zu halten. Auch die Umleitungsregelung in der Brunnengasse müsse angepasst werden. Ansonsten freuen sich die Eicheler schon auf das Ende: „Nach den Osterferien soll alles fertig sein und wieder normal laufen“, konnte Roland Olpp seine Vorfreude nicht verhehlen.