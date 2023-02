Sanierung der Kilianskapelle in Wertheim ist abgeschlossen

Wertheim. Einen Schlagbohrer brauchte Bürgermeister Wolfgang Stein am Mittwochmittag nicht, um die Plakette an der Wand der Kilianskapelle zu befestigen. Die kleine bronzefarbene Tafel unterhalb der Treppe war bereits montiert. „Gefördert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit Hilfe der Glücksspirale“ ist dort zu lesen.

Seit Oktober 2020 wurde die der Stiftskirche gegenüberliegende Kapelle saniert. Die Arbeiten waren dringend erforderlich, weil zahlreiche Schäden an der Fassade, vor allem durch Witterungseinflüsse, aufgetreten waren. Der Schwerpunkt der Sanierung lag vor allem auf dem Erhalt der Natursteinelemente.

„Wir sind total stolz, dass wir die Kilianskapelle, ein wesentliches Baudenkmal in Wertheim, sanieren konnten. Wir hatten Glück, dass sich mit dem Bund und dem Land sowie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz mehrere Fördergeldgeber beteiligten. Durch diesen ’Dreiklang’ ist es gelungen, die rund 500 000 Euro Sanierungskosten zu stemmen“, bringt Stein seine Freude zum Ausdruck. Er wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Förderung dieser Art in Wertheim nicht völlig neu sei. Die prominentesten Beispiele für diese ’Dreierförderung’ sind das Schlösschen und die Burg. „Wir haben noch weitere Gebäude in Wertheim – auch die würden so ein Täfelchen vertragen“, sagte Stein in Richtung Dr. Jörg Paczkowski gewandt.

Der Ortskurator der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) wies darauf hin, dass die DSD keine staatliche Institution, sondern eine private Bürgerinitiative sei, die seit 1985 existiert und inzwischen die drittgrößte Stiftung in Deutschland sei. Heute seien 20 000 Stifter dort organisiert, die seit 1989 insgesamt 6000 Objekte bisher in Deutschland gefördert haben. In Baden-Württemberg allein sind bis zu 600 Objekte jedes Jahr bezuschusst worden. Insgesamt seien 500 Millionen Euro an Fördermitteln durch die DSD geflossen. In Wertheim kamen Sanierungsobjekte wie das Gebäude einer Parfümerie, der Spitze Turm oder die Stiftskirche in den Genuss der finanziellen Unterstützung. Mittel aus der Glücksspirale fließen ebenfalls in die Stiftung.

Mit Nachdruck wies der Kurator noch einmal darauf hin, dass die Kilianskapelle einer der bedeutendsten spätgotischen Kapellen in Deutschland ist. In der Kilianskapelle wird die Unterkirche, eine spätgotische Anlage, durch den Kirchenraum oberhalb komplettiert. Er stammt aus dem Jahr 1604.

Wie Referatsleiter Christian Melzer mitteilte, dauerten die Sanierungsarbeiten zwei Jahre. „Wir haben versucht, alle Originalteile wieder aufzubereiten“, so der Projektleiter. Waren keine Originalteile vorhanden, wurden Nachbildungen angefertigt, wie beispielsweise bei den Brüstungselementen.

Viel Arbeit steckt auch in der Sanierung des Hauptportals. Nach einer naturwissenschaftlichen Untersuchung wurden die Beschläge und Holzoberflächen bearbeitet, entrostet, Nägel wieder eingefügt, neu vernietet. „Das ist schon ein tolles Ergebnis“, sagte Melzer. Ein ähnliches Prozedere lief auch beim Putz ab, der vorab untersucht wurde, um ihn dann historisch gerecht wieder aufzubauen. Vor allem die Sanierung von Teilen des Daches stellte laut Melzer eine Herausforderung dar. „Aber genau das ist ja gerade das Spannende an so einer Arbeit“, so der Projektleiter.

Die Gesamtkosten für diese Sanierung werden mit 450 000 Euro angegeben. Zuwendungen gab es von der Denkmalpflege des Bundes in Höhe von 140 000 Euro, von der Denkmalpflege des Landes kamen 84 000 Euro und die DSD beteiligte sich mit 50 000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt betrug somit rund 166 400 Euro.

Die Kilianskapelle wurde 1472 errichtet und zählt heute zu den bedeutendsten Doppelkapellen in Deutschland. 1604 wurde die Kapelle zu einer dreigeschossigen Schule umgebaut. 1903 erfolgte die Wiederherstellung der Kapelle, die dann als Museum genutzt wurde. Das heutige Erscheinungsbild entspricht dem Zustand von 1903. In den 80er Jahren wurde das Museum aufgelöst. Heute kann man die Kapelle anmieten. „Derzeit gibt es keine kontinuierliche Nutzung. Wir überlegen natürlich, wie wir das Bauwerk verstärkt nutzen können“, so Paczkowski.

Weil die Kapelle keine gute Akustik hat, ist sie für Konzerte nicht geeignet. Aber bereits mehrfach habe ein namhafter Wertheimer Künstler die Räumlichkeiten für eine Ausstellung genutzt. „Zukünftig müssen wir mal schauen, was sich anbietet“, so Melzer.

Bis dahin werden auch die Arbeiten an einer Säule wegen statischer Probleme und der Feuchtigkeitseintritt im hinteren Bereich auch behoben sein.