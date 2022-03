Sanierung der Gemeinschaftsräume fast fertig

Eichel/Hofgarten. Zur ersten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr traf sich der Stadtteilbeirat Eichel/Hofgarten am Dienstag in den Gemeinschaftsräumen. Dass es sich um einen weiterhin sehr attraktiven Stadtteil handelt, zeigen nicht zuletzt die erneut zahlreichen Bauvorhaben im Hofgarten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über den Stand der aktuellen Vollsperrung des Geh- und Radwegs informierte der Vorsitzende Roland Olpp. Die Maßnahme zur Erneuerung der Asphaltdeckschicht des Geh- und Radwegs sei bis zum 8. April verlängert worden (wir berichteten). In diesem Zuge soll an den gegenüberliegenden Bushaltestellen auf Höhe des Ruderhauses auch eine Überquerungshilfe installiert werden. Wenn ein Bus hält, muss der nachfolgende Verkehr aufgrund der Fahrbahneinengung dann warten.

Im Stadtteilbeirat notiert Wie es in der Sitzung des Stadtteilbeirats Eichel/Hofgarten hieß, wurde die sogenannte „unechte“ Einbahnstraßenregelung in der Brunnengasse schnell umgesetzt. Autos können nur noch Richtung Ortsmitte fahren. Die Regelung Mitte des Jahres überprüft werden. Manche Anwohner hatten sich dazu kritisch geäußert. Zur Sicherheit der Fahrradfahrer könnten die drei neuralgischen Einmündungsbereiche zur Hauptstraße rot markiert werden, wurde vorgeschlagen. Manuel Münkel forderte, Hundekotbeutel an verschiedenen Stellen aufzustellen, woraufhin sich eine intensive Diskussion entwickelte. Erklärt wurde, das Vermarktungsziel von 20 Prozent beim Glasfaserausbau des BBV werde überschritten. Die Aktion „Saubere Landschaft“ ist auf den Herbst verschoben. Eine neue Gymnastikgruppe beim FC Eichel trainiert mit Anna Münkel donnerstags von 19 bis 21 Uhr in den Gemeinschaftsräumen. Frank Merklein informierte, dass die 2020 coronabedingt ausgefallene 100-Jahr-Feier des TSC Gelb-Blau Wertheim am 25. Juni stattfindet. Geplant sind der Auftakt im Schlösschen, eine Sportveranstaltung mit hochwertigen Tennisspielern aus der Region, Trainings-Demonstration und das Sommer-/Tempelfest. kg

Ein Anwohner beklagte in diesem Zusammenhang den nach wie vor schlechten Zustand der L 2310 innerorts. Er monierte, dass die Ortsdurchfahrt nicht gleich mitsaniert worden sei. Ob dies an den Zuständigkeiten, dem Lärmschutzplan oder anderen Ursachen liege, konnte nicht geklärt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Zuge der geplanten Arbeiten sei der Parkplatz „Schlösschen“ von 28. März bis 1. April gesperrt, so Olpp. Auch die Fußwegverbindung zur Eichelsteige sei wegen Arbeiten am Jüdischen Friedhof bis voraussichtlich Ende Juni gesperrt.

Olpp kündigte an, dass es auf verschiedenen innerörtlichen Gemeindestraßen wegen Kanalarbeiten zu Fahrbahneinengungen kommen werde. Die jüngste Geschwindigkeitsmessung habe ergeben, dass sich weiter rund 70 Prozent der Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten würden. Dieser Wert sei in den vergangenen Jahren weitestgehend konstant.

Das Bauplatz-Angebot sei nun erschöpft, so Olpp. Im Stadtteil gebe es nur noch einzelne Lücken. Das größte Bauvorhaben betrifft den Neubau einer Wohnanlage mit vier Nutzungseinheiten im Amselweg. Weitere Neubauten sind in der Karl-Leiss-Straße und am Oberen Neuberg geplant.

Zu einem regelmäßigen Sanierungsfall wird der öffentliche Parkplatz am Sportgelände des FC Eichel. Die durch die vielen Lkw verursachten Schlaglöcher könnten durch den Bauhof nur kurzzeitig wirksam ausgebessert werden, monierte Olpp. Der Stadtteilbeirat wolle nun erneut einen Antrag auf Ertüchtigung stellen und in die Haushaltsanforderungen aufnehmen. Alternativ sei eine Überlegung, den Parkplatz für den Schwerlastverkehr zu sperren.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Über die Sanierungsarbeiten der Gemeinschaftsräume informierte Udo Diehm. Die Sanierung sei zu 95 Prozent abgeschlossen, lediglich kleinere Fließ- und Außenputzarbeiten stünden noch an. Eine Erneuerung des Sicherungskastens wäre laut Elektriker zu aufwendig. Diverse Kleingeräte und Haushaltsutensilien wurden angeschafft.

Die von einigen Bürgern angeregte Stadtteilbegehung mit dem Oberbürgermeister soll im Frühjahr stattfinden, am besten im Rahmen der Einweihung der Gemeinschaftsräume. Die letzte Begehung fand im Jahr 2008 mit dem damaligen OB Mikulicz statt.