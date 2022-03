Sandsteinpoller umgefahren

Wertheim. Mit einem Sandsteinpoller ist ein Unbekannter am Donnerstag bei Wertheim kollidiert. Der Mann war gegen 10 Uhr mit seinem Kühltransporter an einer Baustellenampel in der Mühlenstraße etwa 100 Meter rückwärts gefahren. Diese Rückwärtsfahrt wurde durch einen Sandsteinpoller jäh beendet, als der Lkw dagegen stieß. Durch die Kollision brach der Poller ab und fiel auf ein Verkehrsschild. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Aufmerksamer Zeuge

Der Lkw-Lenker setzte seine Fahrt in Richtung Reicholzheim fort, kam kurze Zeit später zurück und wurde von einem Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht. Anstatt den Unfall zu melden oder die Polizei zu rufen, machte der Fahrer lediglich ein Foto und fuhr anschließend in Richtung Tauberbrücke weiter, so die Polizei.

