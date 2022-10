Wertheim. Im Hallenbad am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim startet am Montag, 10. Oktober, die neue Badesaison. Für den öffentlichen Betrieb ist es zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag und Mittwoch von 15 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr. Die Wassertemperatur liegt nach Angaben der Stadtverwaltung an allen Badetagen – auch am Wochenende – zwischen 28 und 29 Grad. Die Temperatur in Umkleide- und Sanitärbereichen erreicht zwischen 27 und 29 Grad.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1