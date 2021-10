Sänger und Zuhörer genossen Musik

Wertheim. In eine große Musikbühne verwandelten sich am Sonntag der Wertheimer Marktplatz und die Stiftskirche. Sänger und Zuhörer genossen das gelungene Miteinander bei der Abschlussveranstaltung der Reihe „Auf!Takt Tauberfranken“ im Main-Tauber-Kreis. Das Chorfest Wertheim unter der Überschrift „Auf!Atmen“ stand unter dem Motto: „Ein Tag, sieben Chöre“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Eröffnungsgottesdienst, den Pfarrerin Verena Mätzke und Dekanin Wibke Klomp gemeinsam zelebrierten, erfüllte der Gesang der Chöre die Stadt. Danach waren die Chorsänger und Zuhörer voller Freude, dass die gesanglose Zeit endlich vorüber ist. Viele sangen die Lieder begeistert mit.

Die Besucherinnen und Besucher kamen zum Chorfest nicht nur aus der Main-Tauber-Stadt oder der näheren Umgebung. So mancher nahm auch eine längere Anfahrtstrecke nach Wertheim in Kauf, um den Gesang genießen zu können. So waren auch Musikfreunde beispielsweise aus Bad Mergentheim oder Schweinfurt angereist.

Die Chöre Cantiamo Marktheidenfeld, der Männergesangverein Frohsinn Steinach, der Männergesangverein Harmonie Külsheim, der Junge Chor New Future aus Würzburg, das Vocal-Ensemble Würzburg und Vocalis Liederkranz Dertingen überzeugten mit ihren Auftritten und ihrem musikalischen Können. Dabei erklangen schöne Lieder aller Musikrichtungen von Klassik über Folklore und Pop bis hin zu Gospel. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2