Rundgang „Bach im Bach“ in Bronnbach mit immer neuen Facetten

Bronnbach. „Bach im Bach“, und jedes Mal anders. Die fundierten Informationen von Kurt Lindner, die einfühlsame musikalische Begleitung von Florian Meierott und das Wandern in der freien Natur rund um Kloster Bronnbach machen diese Veranstaltung einzigartig.

„Sie waren eine tolle Truppe“, bedankte sich Gästeführer Kurt Lindner zum Abschluss der Wanderung rund um das Kloster Bronnbach bei den knapp 20 Teilnehmern. Halbe Menge, doppelte Zeit, fiel dazu Violinist Florian Meierott ein. Er und Lindner touren schon seit acht Jahren gemeinsam unter dem Motto „Bach im Bach“ durch die Fluren um das Kloster. „So lang wie dieses Jahr hast du noch nie geführt“, stellte Meierott in Richtung Lindner fest. Sonst waren es jedes Mal über 40 Teilnehmer, nun also eine kleinere Anzahl. Ob es nun an den hohen Temperaturen oder an Corona lag, konnte nicht abschließend geklärt werden. Wer dabei war, bereute die Teilnahme jedenfalls zu keiner Sekunde. Man merkte förmlich, dass es den beiden eine große Freude war, die Teilnehmer bestmöglich zu unterhalten. Lindner glänzte dabei mit enormen Fachwissen über das 1157 erbaute Kloster.

Neben den reinen Zahlen und Fakten zum Kloster verstand er es , die Menschen in ihrer jeweiligen Zeit vorzustellen, mit allen Vor- und Nachteilen, die es damals gab. „Sie müssen sich keine Zahlen merken, aber wenigstens, dass es uns heute verdammt gut geht, das sollten sie mitnehmen“, war der Wunsch von Lindner an die Teilnehmer. Doch nahmen sehr viel mehr mit, als diesen frommen Wunsch: „Das Gefühl an einem unvergesslichen Abend dabei gewesen zu sein. Mit zum Erfolg trug neben der Landschaft die musikalische Kunst von Florian Meierott bei, der es versteht, die Menschen mit seiner Musik einzufangen.

Dabei beschränkt sich das Repertoire nicht nur auf Stücke von Bach, auch Schubert oder Mozart steuerten Kompositionen bei. Meierott spielte nicht nur beim Verweilen an aussagekräftigen Punkten, sondern auch im Laufen und Gehen.

Den Wald genießen mit Musik, das war eine Steigerung des Erlebnisses, das keiner der Teilnehmer erwartet hatte. An der Brücke über den Fischbach, der allerdings mittlerweile ausgetrocknet ist, spielte Meierott eine Eigenkomposition, die ebenfalls sehr gut ankam und den Gang über die fast 600 Jahre alte Brücke noch leichter werden ließ.

Linder erzählte auch Fakten zur Wasserwirtschaft der Zisterzienser und ihren fortschrittlichen Methoden des Ackerbaus, welche die „Gärtner Gottes“ so erfolgreich werden ließen im Laufe der Jahrhunderte. Zum Abschluss spielte Florian Meierott nochmals eine Eigenkomposition in der Nähe der Mühle, dem ältesten Teil der Klosteranlage, bevor man sich in die Nacht verabschiedete.