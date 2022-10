reicholzheim. Die Isolation einer Wärmepumpenanlage in einem Haus in der Reicholzheimer St.-Urban-Straße geriet gegen 10.15 Uhr in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Ein 24-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Der Mann hatte Wartungsarbeiten in dem Heizraum vorgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 80 000 Euro.

