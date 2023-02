An der Wehranlage in Bronnbach wird seit August 2022 gebaut. Ein regionales Unternehmen sanierte die Wehrkrone, die deutliche Schäden aufwies. Der Eigentümer nahm dafür eine bedeutende Summe in die Hand.

Bronnbach. Noch riecht es in der vier Meter tiefen Turbinenkammer deutlich nach frischem Beton. Am Boden steht ein klein wenig Wasser vom Regen der vergangenen Tage. Die Mitarbeiter der

...