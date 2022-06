Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Resümee Dorf-Flohmarkt Dietenhan - Organisatoren und Ortsvorsteher werten Veranstaltung als vollen Erfolg Rund 3000 Besucher auf Dorf-Flohmarkt in Dietenhan

Wenn ein ganzes Dorf zur Trödelmeile wird, lockt das zahlreiche Besucher aus nah und fern an. Spielen Wetter, Essen und Stimmung dann auch noch mit, wird es ein voller Erfolg – so wie in Dietenhan.