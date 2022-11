Rund 10 900 Arbeitstage bei der ZG

Dörlesberg. Das halbe Jahrhundert hat er nur knapp verfehlt: Nach 49 Jahren und drei Monaten hat sich der Niederlassungsleiter der ZG Raiffeisen Technik in Dörlesberg, Paul Knörzer, in den Ruhestand verabschiedet.

Bereits mit knapp 15 Jahren begann Knörzer seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann im damaligen Raiffeisen-Lagerhaus Wertheim, das später mit der ZG Raiffeisen eG mit Hauptsitz in Karlsruhe fusionierte. Für die badische Hauptgenossenschaft arbeitete er in der Technikabteilung des Markts in Wertheim, bis er 2009 die Funktion des Niederlassungsleiters der ZG Raiffeisen Technik in Dörlesberg übernahm. Diese Position hatte er bis zu seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben inne. Wenn man 220 Arbeitstage pro Jahr zugrunde legt, kommt Paul Knörzer insgesamt auf 10 864 Arbeitstage mit genossenschaftlicher Betriebszugehörigkeit.

„Mit Paul Knörzer geht ein sehr erfahrener, engagierte Niederlassungsleiter“, so Regionalleiter Ralf Holl. Nachfolger Marcel Seminerio sei umfassend eingearbeitet worden „und kann die Werte seines Vorgängers in unserer Niederlassung Dörlesberg weitertragen“.