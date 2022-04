Ruhiges Fahrwasser

Wertheim. Der Kanuclub Wertheim startete in die neue Saison. Am Freitag fand in den Räumen des Bootshauses die Jahreshauptversammlung statt. Vorsitzender Friedrich Andres wies auf den coronabedingt abweichenden Sitzungsturnus hin. Es fanden nur zwei Vorstandssitzungen seit der letzten Hauptversammlung statt, so dass vermehrt über Messenger-Dienste kommuniziert wurde.

Kassenwartin Britta Kunkel bot Einsicht in ihre Unterlagen. Sportwart Bruno Nicke konnte nur von einem eingeschränkten Jahresprogramm 2021 berichten. Programmpunkte bis Pfingsten mussten komplett entfallen, die Pfingstfahrt wurde zu einem späteren Termin nachgeholt. Die Bedingungen für das Wanderfahrerabzeichen wurden vom DKV vereinfacht, so dass nur die halbe Kilometerzahl gepaddelt werden musste und Gemeinschaftsfahrten komplett wegfielen. 14 Wertheimer Kanuten haben die Bedingungen erfüllt und ein Wanderfahrerabzeichen erhalten. Insgesamt wurden im Vereinsfahrtenbuch 15 753 Kilometer aufgezeichnet.

Ute Kirchner und Dieter Röttinger haben die Vereinskasse geprüft ohne Beanstandungen festzustellen. Die Entlastung des Vorstand erfolgte einstimmig. Abschließend ehrte Friedrich Andres Mitglieder für langjährige Treue zum Verein. Er überreichte Urkunden für 10, 25 und 40 Jahre Mitgliedschaft.

Am Sonntag trafen sich die Mitglieder dann zum Anpaddeln auf dem Main. Start war in Marktheidenfeld, um den Main flussabwärts bis zum Bootshaus in Wertheim zu paddeln. Da die Schleusen zur Zeit außer Betrieb sind und die Schifffahrt somit praktisch eingestellt ist, freuten sich die Paddler über klares und ruhiges Mainwasser. Allerdings mussten die Kanus an den Schleusen über Land in das Unterwasser umgesetzt werden.

Die nächste Vereinsfahrt ist bereits geplant. Sie findet am Sonntag, 10. April statt und wird von Alfred Schneider als eine Wanderfahrt auf der Wern organisiert.