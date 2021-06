Rückkehr zum Präsenzunterricht

Külsheim. Nachdem das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg mit der neuen Corona-Verordnung weitere Lockerungen im schulischen Unterrichtsbetrieb zugelassen hat, beginnt an der Jugendmusikschule Külsheim ab sofort wieder die Ausbildung an den Instrumenten in Form von Präsenzunterricht.

AdUnit urban-intext1

Schulleiter Achim Klein und das Lehrerkollegium freuen sich über diesen letzten Schritt aus der Phase der Pandemiebeschränkungen zurück in den regulären Musikschulalltag. Klein: „Die harte Zeit des einsamen Übens im stillen Kämmerlein hat für die Schüler und Schülerinnen endlich ein Ende, gemeinsames Musizieren ist wieder möglich, wenn auch zunächst nur in kleinen Gruppen.“

Wie es im Bericht der Stadtverwaltung heißt, konnten während des Lockdowns einige kleine musikalische Akzente gesetzt werden. Einzelne eifrige Schüler gestalteten mit solistischen Darbietungen Gottesdienste von der Empore aus mit. Mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts werde die Qualität des „Live-Instrumentalklangs“, der durch Online-Übertragung nicht immer ganz prickelnd gewesen sei nun wieder viel intensiver erlebt und wertgeschätzt, betonen die Verantwortlichen. Methodik und Didaktik im Präsenzunterricht, das Vermitteln der Bildungsinhalte sei nun wieder direkt möglich.

Die Instrumenteninformation und das „Sichtungsblasen“ für die Bläserklassen werden in diesem Jahr in anderer Form erfolgen. Wegen der Hygienevorschriften muss ein getestetes Instrument gereinigt werden, bevor ein weiterer Interessent es benutzen darf. Die Koordination von Test- und Reinigungsphasen ist nur mit Anmeldung möglich. Um dieses Schulhalbjahr musikalisch abzuschließen, ist vor den Sommerferien die Sommerserenade aller Instrumentalklassen in Planung.

AdUnit urban-intext2