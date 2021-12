Rote Ampel missachtet

Wertheim. Ein Schaden von rund 25 000 Euro entstand am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Wertheim. Eine 79-Jähriger fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pkw den Bestenheider Höhenweg aus Richtung Wartberg kommend. An der Kreuzung mit der Bestenheider Landstraße konnte eine Zeugin beobachten, wie die 79-Jährige die dortige rotzeigende Ampel missachtete und in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Eine 53-Jährige fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Ford auf der Landstraße von Wertheim in Richtung Mondfeld. Die dortige Ampel schaltete wohl gerade auf grün um, weshalb sie beschleunigte und ebenfalls in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 79-Jährigen. Die beiden Frauen blieben unverletzt. pol