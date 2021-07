Rotary Club Wertheim: Digitaler Info-Abend zum Schüleraustauschprogramm

Wertheim. Der Rotary Club Wertheim hat sich auf die Fahnen geschrieben, junge Menschen mit Blick auf ihre persönliche und schulische Bildung zu unterstützen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, unterstützt er das internationale rotarische Austauschprogramm für Schüler ab 14 Jahren und für junge Erwachsene. Die Infos dazu gibt es für Eltern und Schüler bei einer deutschlandweiten Online-Info-Veranstaltung unter dem Titel „Die Welt erleben mit Rotary“, am Mittwoch, 7. Juli, von 19 bis 21 Uhr unter dem Link www.rotary-jugenddienst.de. Ehemalige Austauschschüler werden über ihre Erfahrungen berichten und die Ansprechpartner aus den Rotary Clubs beantworten Fragen für Teilnehmer.

Der Wertheimer Rotary Club, der sich wie die vielen anderen Rotary Clubs dem Frieden, dem kulturellen Austausch und der Förderung junger Menschen verschrieben hat, bietet jedes Jahr die Möglichkeit, als junger Mensch im Rahmen von Feriencamps, als Familienaustausch ein paar Wochen oder ein Jahr im Ausland zu verbringen und dort auch zur Schule zu gehen oder ein Praktikum zu machen. Das Austauschprogramm ist offen für alle – unabhängig von Nationalität oder Konfession. Voraussetzung ist die Bereitschaft, das eigene Land, die eigene Kultur und Generation im Ausland angemessen zu repräsentieren.

Die Auswahl der Gastgeber-Familien wird vor Ort vom jeweiligen Rotary Club durchgeführt, die Betreuung und das Programm vom jeweiligen regionalen Rotary-Distrikt organisiert. Dank ehrenamtlicher Arbeit entstehen beim Schüleraustausch weder Verwaltungs- noch Unterhaltungskosten. Die Austauschschüler müssen für Flüge, Versicherungen und Visa sowie Taschengeld aufkommen. Bei Bedarf gibt es zudem Stipendien zur finanziellen Unterstützung.

Bewerben kann sich jeder – für den Jahresaustausch am besten schon Ende der 9. Klasse, für einen Kurzaustausch auch schon in der 8. Klasse. Die Bewerber werden nicht allein aufgrund schulischer Leistungen ausgewählt. Was zählt, sind Sozialkompetenz, gesellschaftliches Engagement und Kommunikationsfähigkeit. Außerdem gehört in der Regel die Bereitschaft dazu, einen Gastschüler aufzunehmen. pm

