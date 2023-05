Romantische Stimmung bei der Urpharer Abendmusik

Urphar. „Leise flehen meine Lieder“ lautete die Überschrift für die 124. Abendmusik in der Urpharer Jakobskirche am Abend des Sonntags „Kantate“. Clemens Löschmann (Tenor) und Maximilian Mangold (Gitarre) verzauberten ihr Publikum mit gefühlvoll vorgetragenen Liedern von Franz Schubert, Luis Spohr und Caspar Joseph Mertz.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erlebte die Gitarre eine besondere Blütezeit, schon deshalb, weil sich viele Musikliebhaber kein Klavier leisten konnten. Verleger wie Anton Diabelli nutzten diesen Umstand und vermarkteten nicht nur die berühmten Zyklen wie „Schwanengesang“ und „Winterreise“, sondern auch Einzelausgaben, die sich schnell verbreiteten. So konnten Clemens Löschmann und Maximilian Mangold durch Recherchen in verschiedenen Bibliotheken Originalbearbeitungen aus der Zeit der Komponisten ausfindig machen.

Lieder aus dem „Schwanengesang“ von Franz Schubert eröffneten die Abendmusik stimmungsvoll und lautmalerisch. Die Gitarre imitierte immer wieder das lebendige Rauschen des Bächleins, Tenor Clemens Löschmann flehte inständig „Liebchen höre mich“ und schließlich flossen Tränen des Trennungsschmerzes bei „Aufenthalt“, „Taubenpost“ und „Fischermädchen“.

Schubert hat in seinen nur 31 Lebensjahren über 1000 Werke komponiert, davon 600 Lieder, die meist hochkarätige Texte zur Grundlage hatten, zum Beispiel von Ludwig Uhland. Auch andere Komponisten vertonten diese Texte. So war es interessant, den gleichen Text „Frühlingsglaube“ in der Fassung von Schubert und von Luis Spohr zu hören.

Dass Spohr als bedeutender Geigenvirtuose, Erfinder des Taktstocks und der Kinnstütze von Violinen zu den berühmtesten „Allround-Musikern“ seiner Zeit gehörte, ist heute kaum bekannt. Seine Lieder „Frühlingsglaube“, „Schifferlied an die Wasserfee“ und „Schlaflied“ trug Clemens Löschmann eindringlich und mit viel Gefühl vor.

Mit „Le Romantique“ hatte Maximilian Mangold eine Solokomposition von Caspar Joseph Mertz ausgesucht, die die romantische Stimmung auch ohne Worte eindrucksvoll repräsentierte. Maximilian Mangold zeigte mit seiner Gitarre, einem Nachbau einer historischen Gitarre von 1840, eine bewundernswerte Vielfalt an mehrstimmigen Klängen und akkordischem Spiel – eindrucksvoller Beweis seines souveränen Spiels ebenso wie des Könnens des Komponisten.

Schuberts auch heute noch bekannte Volkslieder „Das Wandern ist des Müllers Lust“ und das schmachtende „Dein ist mein Herz“ leiteten über zur Schlussrunde mit Abend- und Nachtliedern wie „Heilge Nacht, du sinkest nieder, o holde Träume, kehret wieder“.

Als Zugabe erklang eine „ganz andere Musik“ des spanischen Komponisten Manuel de Falla, feurig und gefühlvoll gleichermaßen von den beiden Solisten präsentiert und vom Publikum aufmerksam und dankbar genossen.

Mit einem Abendsegen beschloss Pfarrerin Dr. Annegret Ade den besinnlichen, romantischen und gefühlvollen Ausflug in die Welt der Romantik.