Riesengroßer Andrang bei Einkaufsabend

Dertingen. Wegen Corona gab es in den beiden vergangenen Jahren in Dertingen und vielen anderen Gemeinden keine Basare für Baby- und Kinderkleidung sowie Sachen „rund ums Kind“. Nachdem die Regelungen bezüglich Impfnachweis und Versammlungsgröße gelockert wurden, wagte die evangelische Kindertagesstätte einen Neustart. Dabei wollten die Verantwortlichen etwas Besonderes anbieten und veranstalteten erstmals ein „Late-Night-Shopping“.

Beginn war am Freitag um 18 Uhr in der Mandelberghalle. Lange vorher bildete sich schon eine Schlange von Menschen vor dem Eingang. „Der Andrang war riesengroß“, berichtete ein Helfer, der erstmals an einem Kleidermarkt mitwirkte.

Arbeitserleichterung

In der Halle hatten fleißige Unterstützer der Aktion viele Tische mit Kleidungsstücken aufgebaut, schön nach Größen sortiert. An jedem Kleidungsstück hing ein Zettel mit Preisangabe und QR-Code. Die Codes der ausgewählten Waren konnte man an der Kasse scannen lassen. Automatisch wurde dann der Gesamtpreis des Einkaufs berechnet, was den Helfern an der Kasse die Arbeit ungemein erleichterte. Man gehe mit der Zeit und nutze die moderne Technik, freuten sich die Käuferinnen und Käufer über die Beschleunigung des Zahlvorgangs.

„Hungrig nach Schnäppchen“

Neben typischen Kinderkleidungsstücken wurden auch verschiedene Spiele oder Kinderwagen und Zubehör für Babys und Kleinkinder angeboten. Auch hier war die Nachfrage groß. Schließlich gab es in den vergangene beiden Jahren keine Veranstaltung dieser Art und die Besucherinnen und Besucher waren förmlich „hungrig nach Schnäppchen“, brachte es eine Mutter auf den Punkt. Und so gab es am Ende der Veranstaltung, als draußen schon längst die Nacht hereingebrochen war, viele zufriedene Gesichter. Zum einen waren die Veranstalter, allen voran der Elternbeirat der Kindertagesstätte, zum anderen auch die Besucherinnen und Besucher, froh,dass endlich wieder ein Kleiderbasar stattfinden konnte. Dem Vernehmen nach will man das Format in den nächsten Jahren fortsetzen. Denn Kleiderbasare am Abend würden ein besseres Einkaufserlebnis für alle Beteiligten ermöglichen. Es geht einfach entspannter zu, wurde betont.