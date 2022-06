Riesengaudi zwischen Raum und Realität

Wertheim. Es ist heute wohl kaum mehr vorstellbar, dass die Tochter getötet werden darf, wenn sie nicht den Mann heiratet, den ihr Vater ihr ausgesucht hat. Eher zeitübergreifend zu sehen ist das zwischenmenschliche Spiel zwischen Liebenden, das Shakespeare einst in seinem „Sommernachtstraum“ zu einer Komödie verarbeitete. Auf jeden Fall die Jahrhunderte überdauert hat der Spaß, den dieses Verwirrspiel zwischen Traum und Wirklichkeit den Zuschauern bringt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Davon konnten sich die zahlreichen Zuschauer beim Sommerstück der Badischen Landesbühne in der traumhaften Kulisse der Wertheimer Burg überzeugen und einen wunderschönen Theaterabend genießen. Für den Erfolg, der am Ende mit lang anhaltendem Applaus belohnt wurde, sorgte besonders das spielfreudige Ensemble.

Zum Stück: Alles beginnt in Athen in der Menschenwelt. Hermia (Nadine Pape) soll den schnöseligen Demetrios (Lukas Maria Redemann) heiraten. Dabei liebt sie doch Lysander (Thilo Langer). Ihre beste Freundin Helena (Kira Plaß) steht hingegen auf Demetrios. Um den väterlichen Plänen ihres Vaters (Hannes Höchsmann) zu entgehen, fliehen Hermia und Lysander in den Wald. Bald folgen Helena und Demetrios.

Mehr zum Thema Badische Landesbühne Liebeswirrungen vor Baumgerippen Mehr erfahren „Ein Sommernachtstraum“ in Buchen Verliebte, Verrückte und Poeten treffen aufeinander Mehr erfahren Finale der Landesbühne Kaleidoskop der Liebe auf der Bühne Mehr erfahren

Der Eintritt in den Wald ist gleichzeitig der Schritt in eine fantastische Welt der Elfen um Elfenkönig Oberon (Tobias Strobel). Das vorher blumenbehangene Bühnenbild wird dunkler, die Welt davor farbiger.

Oberon beauftragt den Kobold Puck mit Liebestropfen, die im Folgenden oft die Falschen treffen, Ordnung in das Chaos zu bringen, das tut Puck mit Begeisterung. Der quirlige Kobold ist eine Paraderolle für das langjährige Ensemblemitglied Cornelia Heilmann. Sie überzeugt nicht nur mit ihrer Gestik und Mimik, sondern auch mit der Beweglichkeit, mit der sie durch das Bühnenbild springt, mal hier, mal dort auftaucht und mit frechem Grinsen beobachtet, was sie angerichtet hat.

Eine Herausforderung für die Lachmuskeln war die aus Handwerkern bestehende Laientheatergruppe, die ein Stück zur Hochzeit des Herzogs Theseus einüben soll und sich dafür gleichfalls in den Wald zurückgezogen hat. Klaus Zettel (Markus Hennes) ist der selbsternannte Star der Gruppe und möchte am liebsten alle Rollen spielen. Wie Behlert dafür in übertriebener Pose verschiedene Charaktere, darunter die weibliche Thisbe, darstellt, ist höchst amüsant. Auch seine Rolle als Esel, in den Puck ihn später verwandelt, meistert Hennes mit Bravur. Hannes Höchsmann glänzt als „die Wand“, Andreas Schulz als Thisbe und Martin Behlert als Mond.

Generell ist es dem BLB-Team gelungen, durch Kleidung und Requisiten den alten Text mit aktuellen Anspielungen zu verknüpfen, etwa wenn der selbstverliebte Demetrios zwischendurch mal kurz Selfies von sich macht. Die Inszenierung gestaltete Evelyn Nagel, die treuen BLB- Besuchern aus vielen Stücken als Schauspielerin bekannt ist und nun – sehr überzeugend – in die Rolle der Regisseurin geschlüpft ist.

Am Ende wird, wie es sich für eine Komödie gehört, alles gut. Im Menschen- als auch im Elfenreich bekommt nach über zwei Stunden Vorführung jeder und jede den Partner, der gewünscht ist. Lediglich Hippolyta wird in eine Ehe mit dem Herzog gezwungen, was Darstellerin Elena Weber mit einem herrlich spöttischen Grinsen während des gesamten Stücks über sich ergehen lässt. In ihrem Elfen-Alter-Ego als Titania hat sie ebenfalls wenig Glück, verliebt sie sich doch dank Liebestrank in Zettel als Esel.

Doch auch sie ist natürlich fröhlich dabei beim abschließenden Gruppentanz, den alle Darsteller gemeinsam auf die Bühne bringen. Damit lassen sie eine abwechslungsreiche Theater-Spielzeit fulminant enden und wecken Vorfreude auf die neue Spielzeit ab Herbst.