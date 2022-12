Richterin stellte Verfahren gegen Hundehalter ein

Wertheim. In der Polizeiverordnung der Stadt Wertheim heißt es, Hunde sind so zu halten, dass niemand gefährdet oder erheblich belästigt wird, beziehungsweise im innerstädtischen Bereich an der Leine zu führen.

Nach der Anzeige eines Besuchers des Bergfriedhofs ging die Stadterwaltung von einem Verstoß gegen die Verordnung aus und verhängte gegen einen Hundehalter ein Bußgeld von 100 Euro. Der 66-Jährige legte Einspruch ein.

Das Amtsgericht Wertheim stellte nun in einer Verhandlung das Ordnungswidrigkeiten-Verfahren auf Kosten der Staatskasse ein, allerdings mit Ermahnungen an den Hundehalter. Seine Auslagen trägt er selbst.

Der Anzeigeerstatter, 74 Jahre, hatte am 2. Mai 2022 der Stadtverwaltung zwei Geschehnisse schriftlich mitgeteilt, eines vom 21. November 2021, das andere vom 1. Mai 2022. Im November habe er das Grab seiner Eltern besuchen wollen und sei zum Bergfriedhof über die Karl-Bär-Straße. Er sei nicht durch das große Tor für Leichenwagen sondern rechts durch das kleinere gegangen. Dort auf der Wiese hätten sich der Betroffene und sein nicht angeleinter Hund, 40 Zentimeter hoch, aufgehalten. Der Hund sei auf den asphaltierten Weg gerannt, an ihm hoch gesprungen und einige Sekunden so stehen geblieben, so der Anzeigeerstatter, die Hundeschnauze 30 Zentimeter vom Gesicht entfernt. Nach dem Abspringen habe sich der Vorgang wiederholt, dann sei der Hund zurück auf die Wiese.

Aus Verblüffung habe er kein Wort der Kritik herausgebracht und sei zum Grab. Eine Entschuldigung des Hundehalters sei nicht erfolgt.

Am 1. Mai habe sich an gleicher Stelle der Vorgang wiederholt. Dieses Mal habe er mit dem Schuhspann dem Hund einen Tritt gegen den Bauch gegeben, und der Hund sei abgesprungen. Nach der Anleinung habe er zum Betroffenen gesagt: „Dein Hund ist schlecht erzogen!“ und zur Antwort bekommen: „Du bist schlecht erzogen, wenn Du noch mal meinen Hund trittst, trete ich Dir ans Schienbein.“ Nach drei Mal Hundeschnautze vor dem Gesicht und dieser Drohung sei ihm der Ausdruck „Blödmann“ herausgerutscht, so der Anzeigeerstatter in der Verhandlung.

Der Vorwurf im Bußgeldbescheid und damit in der Verhandlung war auf den Fall vom 1. Mai beschränkt. Zum November-Fall meinte der Angklagte, es sei damals kein Anspringen gewesen, sondern ein Anbellen. Bezüglich des 1. Mai räumte er das Anspringen ein, der Anzeigeerstatter habe es aber darauf angelegt und trotz mehrmaligen „Halt“ nicht reagiert.

Eine Hundehalterin, am 1. Mai ebenfalls auf der Wiese, bestätigte das als Zeugin: „Er ist trotzdem einfach durchs Tor, ohne zu warten, bis die Hunde angeleint sind. Ich habe mich gewundert, dass er gegen den Hund tritt, statt erst einmal nach uns zu schauen.“

Nach der Beweisaufnahme stellte die Richterin einige Dinge klar, zum Beispiel der Beschuldigte habe eingeräumt, dass sein Hund nicht gehorchte, das falle nicht in die Verantwortung dessen, der kommt, auch nicht auf einer „Hundewiese“. „Ich sehe auch keine Provokation, und man darf sich wehren, wenn ein Hund an einem hochspringt. Ich möchte auch nicht, dass mir beim Spazierengehen mit meinen Kindern so etwas passiert.“

„Dass da aus dem November eine Rechnung offen stand, betrachte ich als Unterstellung, und dass sie als Hundehalter überlegten, Gegenanzeige wegen Tierquälerei zu machen, zeigt ein Fehlen an Einsicht“. Dass der Beschuldigte und der Anzeigeerstatter sich seit Jahren kennen, und es bisher keinen solchen Vorfall durch den Mandanten ggeben hatte , erleichterte dem Verteidiger die Bitte, das Verfahren einzustellen.

Die Stadtverwaltung Wertheim erklärte auf Nachfrage, die „Hundewiese“ gehöre zum Friedhofsgelände. goe