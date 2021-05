Richterin ordnet Aussprache an

Wertheim. In einem Mehrfamilienhauses in Wertheim gibt es seit längerer Zeit Probleme zwischen zwei Mietparteien. Die eine Seite, ein 49-jähriger, mehrfach wegen Drogendelikten und Sachbeschädigung vorbestrafter Mann, war jetzt beim Amtsgericht Wertheim erneut angeklagt: wegen Beleidigung der zwei Töchtern der anderen Seite. Er habe den Mädchen den Mittelfinger gezeigt.

Die Richterin mit der Erfahrung, dass Vermittlung zwischen Parteien erfolgversprechender ist als Strafe, machte dem Beschuldigten folgenden Vorschlag: Sie stelle das Verfahren vorläufig ein, wenn er an einem Täter-Opfer-Ausgleich mit der Mutter der Mädchen teilnimmt. Wie dieser aussieht, würden Gespräche eines Sozialarbeiters mit beiden Seiten ergeben. Der Angeklagte nahm auf Anraten seiner Verteidigerin das Angebot an. Gleichwohl bestreitet er den Vorwurf und nannte die Kinder „voreingenommen“. Als er im November aus dem Haus trat, seien die Mädchen schreiend weggelaufen. Er sei ihnen nicht hinterher, sondern ins Auto. Seit 23 Jahren wohne er dort, und die Probleme hätten begonnen, als die Mutter mit den Mädchen einzog. Die Frage des Gerichts, wie es zum Streit kam, beantwortete er nicht. Die Kinder waren mit den Eltern zum Gericht gekommen, mussten wegen der genannten Vereinbarung aber nicht an der Verhandlung teilnehmen. Das Gericht sei für sie wohl dramatischer als das Zeigen des Mittelfingers, so die Richterin. So etwa sei ein unerfreulicher, aber alltäglichen Vorgang. goe