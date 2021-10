Richterin glaubte Autofahrer nicht

Wertheim. Ein Autofahrer legte gegen einen Bußgeldbescheid der Stadt Wertheim Einspruch ein. Der Vorwurf darin lautete, er habe beim Fahren ein Handy benutzt. Beim Amtsgericht Wertheim behauptete der 32-Jährige, was er in der Hand hielt, als die Polizei ihn beobachtete, sei ein Geldbeutel gewesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Richterin glaubte das nicht und verhängte gegen 32-Jährigen aus der Main-Tauber-Stadt ein Bußgeld von 100 Euro. Mit Rechtskraft des Urteils wird im Flensburger Fahreignungsregister ein Punkt eingetragen. Dazu komnen die 30 Euro Gebühren für den Bußgeldbescheid sowie die Gerichtskosten.

Von der Polizei erwischt

Die Polizei hatte im Juni am Berliner Ring von einem erhöhten Standort aus den Verkehr überwacht und von oben in die ankommenden Wagen geschaut. Im vorliegenden Fall erkannte sie ein Smartphone in der linken Hand und, dass das Display an ist. Die zwei Beamten waren sich bezüglich ihrer Beobachtung einig, fuhren dem Pkw hinterher und stoppten den Fahrer beim Rewe-Parkplatz.

Der Mann behauptete, er habe gar kein Handy dabei, und verwies auf den Geldbeutel. Im Auto war auch kein Handy zu sehen. Die Beamten beeindruckte das nicht, denn es gebe im Wagen genügend Stellen zum Verstecken. Man habe weder eine Fahrzeug- noch eine Personenkontrolle durchgeführt. Die Richterin war von der korrekten Beobachtung durch die Polizei überzeugt. goe

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2