Richard Mach steht an Spitze der Kembacher Sänger

Kembach. Die Mitglieder des Gesangvereins Kembach trafen sich zur Jahreshauptversammlung im Vereinsraum der Kembachtalhalle. Dabei standen auch Wahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung.

Nach der Eröffnung durch Johanne Sturmund einer Schweigeminute für die gestorbenen Mitglieder informierte Schriftführerin Karin Zettl über das Vereinsgeschehen der vergangenen zwei Jahre. Durch die Pandemie konnte in dieser Zeit kein aktives Vereinsleben stattfinden.

Über die Finanzen des Gesangvereins gab Kassiererin Elfriede Hörner Auskunft.

Bei den Wahlen wurde Richard Mach als Nachfolger für Christa Mayer gewählt, die ihr Amt als Vorsitzende im Februar 2020 zur Verfügung gestellt hatte. Für ihre langjährige Treue zum Gesangverein Kembach ernannte Co-Vorsitzende Johanna Sturm Ewald Weimer, Richard Hörner und Norbert Rothmeier zu Ehrenmitgliedern.

Zum Schluss wurden die Termine für 2022 bekanntgegeben: Auf dem Programmstehen stehen etwa am 23. April die Bewirtung beim Straßenflohmarkt in der Sonnenbergstraße, ab 30. April die Bewirtung beim Maibaumaufstellen und am 3. Dezember das „Adventstündchen“ mit Konzert in der Kirche und anschließendem gemütliches Beisammensein am Dorfbrunnen.