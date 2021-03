Hallo Herr Fertig, ja Sie haben Recht. Das war ein falscher Satz zur falschen Zeit am falschen Ort und ich entschuldige mich hierfür in aller Öffentlichkeit. Es war nicht meine Absicht, die Herausforderungen zu bagatellisieren, vor denen Menschen mit Behinderung täglich stehen. Eigentlich sollten wir in dieser Bauausschusssitzung auch nur die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen für den Kindergarten in Kembach behandeln.

Da wir Stadträte die Planung zum Erweiterungsbau erst- und letztmals im September 2019 „gesehen“ hatten, ist vielleicht auch deshalb besagte Diskussion über die Notwendigkeit eines Aufzuges entstanden und leider von meiner Seite aus etwas aus dem Ruder gelaufen. Meines Erachtens ist es aber auch leider so, dass wir Stadträte die Planungen beziehungsweise die Bauausführungen finanziell freigeben sollen, aber an der Planung in aller Regel noch nicht einmal als Zuschauer oder Zuhörer beteiligt werden. Ein Umstand, welchen ich seit Jahren kritisiere.

Letztendlich ist aber festzuhalten, dass der Kindergarten im Alt- und Erweiterungsbau so geplant ist, dass er barrierefrei zugänglich ist und genutzt werden kann. Somit können alle Kinder, auch die mit Behinderung, aus Kembach und Dietenhan in ihrem gewohnten sozialen Umfeld aufwachsen und den Kindergarten besuchen.

Ich danke Ihnen für Ihr ehrliches Interesse, welches ich mir übrigens immer von Bürgern wünsche.