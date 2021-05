Rettungsfahrzeuge andernorts geparkt

Wertheim. Die Sperrung der Uihleinstraße für die aktuelle Baumaßnahme (siehe Bericht) hat massive Auswirkungen auf den Verkehrsfluss. Durch die Arbeiten ist auch die Rettungswache des DRK betroffen. Auf Nachfrage teilte das DRK mit, an Tagen an denen die Ausfahrt wegen der Arbeiten nicht möglich sei, werden die Rettungsfahrzeuge an einem anderen Ort positioniert. Damit sei die Verfügbarkeit jederzeit sichergestellt.

AdUnit urban-intext1

Mehr Verkehr auf Berliner Ring

Besonders betroffen vom Umleitungsverkehr sind die Einwohner des Wartbergs. Olav Nadler, Vorsitzender des Stadtteilbeirats, erklärte: „Wir merken die Umleitung stark“. Viel mehr Lkw würden nun durch den Berliner Ring fahren, um bei der Tankstelle wieder auf die Landesstraße einzubiegen. Hinzu kommen viele Pkw aus den Ortschaften, die nach Wertheim wollen. Problematisch sei, dass Fahrzeuge oft durch den Halbrunnenweg abkürzen. Hinsichtlich des Straßenzustands des Berliner Rings stellte Nadler fest, dass durch die Flickteerungen die Straße nicht besser geworden sei. Der Straßenzustand verstärke das Lärmproblem noch. „Durch die Belastung in Folge des Umleitungsverkehrs wird die Straße auch nicht besser.“ Positiv sei, dass es im Zeitraum der Sperrung ein komplettes Parkverbot im Berliner Ring gebe. „Dieses kann gerne auch danach bleiben.“ Nun möchte man noch die Umsetzung der 30er Zone in der Straße für eine Testzeit von einem Jahr. Die Stadt bemühe sich hier um eine Lösung, sagte Nadler. bdg