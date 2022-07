Wertheim. Nach der Devise „Reparieren statt Wegwerfen“ öffnet das Repair-Café Wertheim am Montag, 25. Juli, wieder seine Türen. Von 17 bis 20 Uhr verwandelt sich die Stadtbücherei in eine Reparaturwerkstatt. Es sind noch einige Termine frei, so die Stadtverwaltung.

Im Repair-Café helfen Ehrenamtliche bei der Reparatur von Haushaltsgeräten, Unterhaltungselektronik, Fahrrädern und anderen kaputten Gegenständen. Auch kleine Reparaturen und Ausbesserungen von Kleidungsstücken sind möglich. Zudem unterstützt das Team bei Problemen mit Laptops, Tablets oder Smartphones.

Oft wird die Fehlersuche leichter, wenn Besucher Bedienungsanleitungen sowie Lade- und Anschlusskabel mitbringen. Die Reparaturen sind kostenfrei. Doch nicht immer können die ehrenamtlichen Experten die defekten Geräte wieder in Gang bringen. In solchen Fällen verweisen sie auf die lokalen Fachgeschäfte. Anmeldung unter Telefon 09342/301515 oder per E-Mail an info@stadtbuecherei-werheim.de.