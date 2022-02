Wertheim. Die Volkshochschule Wertheim gibt am Sonntag, 13. März, von 10 bis 17 Uhr in der Edward-Uihlein-Schule in Wertheim den Kurs „Reparaturen im Haushalt“.

Der Kurs vermittelt die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, wenn der Wasserhahn tropft, der Siphon verstopft ist, Fenster/Türen undicht sind, Türen nicht exakt schließen, Lampen aufzuhängen und anzuschließen sind, Bilder/Spiegel aufzuhängen sind, Kratzer in Möbeln/Auto zu beseitigen sind, Silikonfugen zu erneuern sind.

Verständlich erklärt

Alle Reparaturen werden ausführlich verständlich erklärt, die benötigten Werkzeuge und Maschinen besprochen. Es sind keine Grundkenntnisse notwendig. Anschließend können Reparaturen unter Anleitung selbstständig im Kurs ausprobiert werden. Die Teilnehmer lernen, die wichtigsten Maschinen und Werkzeuge fachgerecht zu handhaben und die häufigsten Reparaturen selbstständig durchzuführen.

Mitzubringen: Schreibzeug, bei langen Haaren Haargummi. Materialkosten fallen an und werden von der Dozentin im Kurs eingesammelt.