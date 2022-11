Rente steigt mit Erziehungszeiten

Odenwald-Tauber. Die gesetzliche Rentenversicherung ist der zentrale Baustein der Altersvorsorge. Familien sollten auf bestimmte Punkte achten, damit auch sie für ein Auskommen im Alter sorgen können.

Zunächst ist es wichtig, dass sich Erwerbstätige einen Überblick über ihre Ansprüche verschaffen. Nur so können sie im Alter auftretende Lücken erkennen, um diese zu schließen. Zu diesem Zweck verschickt die Rentenversicherung an alle, die das 27. Lebensjahr vollendet und mindestens fünf Jahre Beiträge geleistet haben, eine persönliche Renteninformation mit dem Stand der erworbenen Ansprüche. Außerdem kann man dem Brief entnehmen, wie hoch die voraussichtliche Altersrente ausfällt und welche Rentenansprüche bei einer möglichen Erwerbsminderung gelten. Die Renteninformation erhalten jährlich rund 31 Millionen Versicherte.

Bei den genannten Beträgen handelt es sich um Bruttowerte. Es sind Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls Steuern abzuführen.Der Überblick enthält auch einen Hinweis darauf, dass die Berechnung der prognostizierten Rente ohne Berücksichtigung des Kaufkraftverlusts erfolgt. Bei der Beurteilung sollte man also beachten, dass man für den Euro in Jahrzehnten wegen der Inflation weniger bekommt als in der Gegenwart.

Zentrales Element bei der Berechnung der Ansprüche ist der Entgeltpunkt. Kurzgefasst wird dafür der Verdienst mit dem Durchschnittsverdienst aller Versicherten verglichen. Entspricht das eigene Einkommen dem Durchschnittswert in diesem Jahr, ist das ein Entgeltpunkt wert.

Für Familien wichtig: Zeiten, in denen man Kinder erzieht oder Angehörige pflegt, werden so behandelt, als hätte man in diesem Zeitraum einen Verdienst gehabt, der sich voll oder anteilig nach dem jeweiligen Durchschnittsverdienst richtet. Sind die Kinder vor 1992 geboren, werden pro Kind bis zu zweieinhalb Jahre an Erziehungszeiten gutgeschrieben. Bei 1992 oder später geborenen Kindern, beträgt die Gutschrift bis zu drei Jahre pro Kind. Zusätzlich werden, unabhängig vom Geburtsjahr des Kindes, maximal zehn Jahre Kinderberücksichtigungszeiten angerechnet.

Sehr wichtig: Die Erziehungszeiten müssen selbst beantragt werden, damit sie berücksichtigt werden. Übrigens kann immer nur ein Elternteil zur selben Zeit von der Erziehung profitieren. Es ist also sinnvoll, sich gut zu überlegen, welcher Partner sich die Zeit bei der Rente anrechnen lassen soll.

Gemeinsam erziehende Eltern können mit der Abgabe einer übereinstimmenden Erklärung bestimmen, welchem Elternteil die Erziehungszeit zugeordnet werden soll. Fehlt eine solche Erklärung, wird die Erziehungszeit grundsätzlich dem Elternteil gutgeschrieben, der das Kind – „nach objektiven Gesichtspunkten betrachtet“ – überwiegend erzogen hat.

Neben den leiblichen Eltern können auch andere Personen die Kindererziehungszeit erhalten: Zum Beispiel Adoptiv-, Stief- oder Pflegeeltern, Großeltern oder Verwandte, wenn bei ihnen das Kind dauerhaft in häuslicher Gemeinschaft als Pflegekind wohnt.

Die Außenstelle Tauberbischofsheim (Pestalozziallee 17) steht montags bis mittwochs von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung für Auskünfte zur Verfügung.

Info: Beratungstermine können telefonisch (09341/ 92170) oder per E-Mail (aussenstelle.tauberbischofsheim@drv-bw.de) reserviert werden.