Renhold Faller: Weltoffen und doch heimatverbunden

Wertheim/Werbach. Der Unternehmer Reinhold Faller ist am vergangenen Freitag im Alter von 74 Jahren gestorben. Er war geschäftsführender Gesellschafter des Werbacher Mode-Unternehmens Rofa-Fashion Group und prägte die Firma über mehrere Jahrzehnte. Wegbegleiter beschreiben ihn als „weltoffen und doch heimatverbunden, traditionsbewusst und doch modern“, ausgestattet mit „Expertenwissen“, aber doch „ein Allrounder“.

Reinhold Faller kam in Wertheim zur Welt, wo er auch Grundschule und Gymnasium besuchte. 1964 startete er seine Karriere in der Textil- und Bekleidungsindustrie bei einer Mönchengladbacher Volltuchfabrik als Tuchmacherlehrling und studierte dann Textiltechnik. Hier und bei einem Volontariat in der Stoff-Metropole Prato (Italien), entwickelte er das branchenbekannte „Fallersche Händchen“ für Qualität sowie sein Gespür für Mode. Er lernte die italienische Sprache und auch das „Dolce Vita“ kennen. Danach vervollständigte er seine Stoffkenntnisse bei verschiedenen Herstellern.

Faller stieg 1972 in das Unternehmen Rofa-Moden in Werbach ein, das seine ältere Schwester gegründet hatte. Er hatte die Vision, die Rofa-Kollektion von Kinderbekleidung auf Damen-Blazer umzustellen, was sich als Glücksfall herausstellte. Rofa produzierte seinerzeit an vier Standorten in der fränkischen Region. Später erfolgte die Verlagerung der Produktion nach Ost-Europa. Ab den 80er Jahren hat Reinhold Faller durch Reisen nach Asien Geschäftskooperationen aufgebaut. Er war aktiv im Verkauf, bei der Beschaffung und – seinem Steckenpferd – der Kollektionsentwicklung.

„Seine verbindliche, weltoffene Art öffneten ihm viele Türen“, heißt es aus dem Umfeld der Firma. Aus seiner Tätigkeit seien weltweit lange Freundschaften entstanden, die zur Expansion des Unternehmens beitrugen.

Die Rofa-Fashion Group ist heute dank seiner unternehmerischen Tätigkeit als zuverlässiger Partner im Fachhandel und bei hochwertigen Versendern sowie auch im Online-Handel in Deutschland und dem europäischen Ausland bekannt. Als eines der wenigen verbliebenen Unternehmen der Bekleidungsbranche in der Region bietet es 80 Beschäftigten einen Arbeitsplatz.

Das operative Geschäft hat Reinhold Faller in den vergangenen Jahren nach und nach in vertrauliche Hände übertragen, war aber bei strategischen Entscheidungen immer an Bord.

Die letzten Jahre verbrachte er mit seiner Frau auf dem Wartberg – Wertheim immer im Blick.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 28. Januar, um 14 Uhr auf dem Bergfriedhof in Wertheim statt. wei

