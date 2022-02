„Rendezvous“ mit einem Buch

Marktheidenfeld. Zum Valentinstag am Montag, 14. Februar, sowie am Dienstag, 15. Februar, lädt die Stadtbibliothek Marktheidenfeld zu einem Rendezvous der besonderen Art ein: Dann geht es um ein Blind Date mit einem Buch.

Viele topaktuelle Bücher erwarten Interessierte täglich in der Stadtbibliothek an der Schmiedsecke. Am Valentinstag ist Einiges anders: Eingepackt in Geschenkpapier sind einige auf die Verpackung geschriebene Schlagwörter alles, was die Lesenden zum Inhalt ihrer „nächsten großen Buchliebe“ vorab erfahren. Denn erst zu Hause darf das Buch ausgepackt werden.

