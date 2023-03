„Rendezvous“ im Kloster

Bronnbach. Die Kunstausstellung „Rendezvous“ ist von Samstag, 25. März, bis Sonntag, 30. April, in der Neuen Galerie im Kloster Bronnbach während der üblichen öffnungszeiten zu sehen. Die öffentliche Vernissage findet am Samstag um 15 Uhr statt. Beteiligt an der Schau sind 18 Künstlerinnen und Künstler aus Frankreich, Portugal und Deutschland, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen. Ihre Arbeitsgrundlage waren Fotografien auf Alu-Dibond der Aschaffenburger Foto-Künstlerin Irmtraut Edelmann, die kreativ verändert werden konnten. „Durch Überarbeitung und Verfremdung mit unterschiedlichen Techniken gewinnen die ursprünglichen Motive eine zusätzliche interpretative Ebene“, sagt Gunter Schmidt, Künstler aus Tauberbischofsheim und Organisator der Kunstausstellungen und Workshops im Kloster Bronnbach. Das Bild zeigte ein Werk von Carole Collauin, das in der Ausstellung bewundert werden kann. Bild: Collaudin

