Renate Gassert wird Wertheimer Ehrenbürgerin

Wertheim. Wertheim. Der Wertheimer Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen, die Ehrenbürgerwürde der Großen Kreisstadt Wertheim an Renate Gassert zu verleihen. Dies teilte die Stadtverwaltung am Dienstagmorgen mit. Die langjährige Stadträtin, ehrenamtliche Stellvertreterin des Oberbürgermeisters und Vorsitzende des Stadtteilbeirates Wartberg ist die erste Frau, der diese Auszeichnung zuteilwird.

Es war aber nicht das kommunalpolitische Engagement allein, zu dem auch die Mitgliedschaft im Kreistag des Main-Tauber-Kreises gehörte, das Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez dazu veranlasste, dem Gemeinderat Renate Gassert für die Verleihung der höchsten Auszeichnung, die die Stadt zu vergeben hat, vorzuschlagen, heißt es in einer Pressemitteilung. Renate Gassert habe sich darüber hinaus "insbesondere im Handlungsfeld der Integration zugezogener Menschen, sowie der Unterstützung und Förderung von Frauen in herausragendem Maße um die Große Kreisstadt Wertheim und ihrer Bürger verdient gemacht", heißt es demnach in der Verwaltungsvorlage.

Lebende Ehrenbürger sind zurzeit der frühere Oberbürgermeister Professor Stefan Gläser und der Unternehmer, ehemalige Stadtrat und ehrenamtliche Stellvertreter des Oberbürgermeisters Gerhard Schwend. Als erste Frau soll Renate Gassert die Auszeichnung voraussichtlich im Oktober erhalten. Sie würde damit in die Fußstapfen ihres Verwandten Hans Bardon treten, des ersten Nachkriegs-Ehrenbürgers.

Renate Gassert. © Elmar Kellner