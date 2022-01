Reiner Kröhnert gab in Wertheim eine Vorstellung der zahmen Art mit Höhepunkten

Wertheim. Die Erkenntnis, dass sich Bühnenkünstler und Publikum aufeinander „eingrooven“ müssen, gilt für beide Seiten. Manch ein Kabarettist benötigt Zeit, bis er das Publikum da hat, wo er es haben möchte, und manchmal benötigt auch das Publikum Zeit, bis es bereit oder in der Lage ist, sich auf die Darbietungen des Bühnendarstellers einzulassen.

Alten Bekannten begegnen

Wer Reiner Kröhnerts Aufführungen seit Jahren verfolgt, der hat – das war bei vielen Besuchern der ersten Convenartis-Veranstaltung des neuen Jahres zu spüren – Freude daran, vielen alten Bekannten in seinen Darstellungen wieder zu begegnen: Rita Süssmuth und Mario Basler gehören ebenso zu Kröhnerts Bühnenpersonal wie Wolfgang Schäuble und Boris Becker. In Wertheim präsentierte er sein Programm „Die größte Rettung aller Zeiten“.

Rhythmischer Schlussapplaus

Dieses Wiedererkennen scheint offenkundig über die Schwächen mancher parodistischen Darstellung hinwegzuhelfen, denn der teilweise rhythmische Schlussapplaus in der Aula Alte Steige machte am Samstagabend deutlich, dass es vielen der anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer gefallen hat.

Und in der Tat hatte der Abend Höhepunkte, wie die Darstellung Donald Trumps, der dem Publikum begeistert die Worte wiedergibt, die ihm bei einem Karstadt-Besuch zugerufen wurden, obwohl es alles Schmähungen waren, die er schlicht nicht verstanden hat. Auch die Talkrunde zwischen dem Augendeckel schließenden Michel Friedmann, dem lispelnden Philosophen Rüdiger Safranski und dem tumben Boris Becker hatte in ihrer Absurdität geniale Züge.

Die Darstellung der Körpersprache der jeweils Parodierten gelingt Kröhnert hervorragend, ob es das im Wortsinne verdrehte Auftreten Safranskis, die heruntergezogenen Mundwinkel der Exkanzlerin oder das Zucken derselben – der Mundwinkel, nicht der Kanzlerin – beim Schauspieler Klaus Kinski ist. Oft ist auch die sprachliche Diktion dem Original bemerkenswert ähnlich, zum Beispiel bei Wolfgang Schäuble, bei dem bereits erwähnten Donald Trump oder bei Erich Honecker.

Kenner gefragt

Aber ansonsten muss man wohl ein eingefleischter Fan Kröhnerts oder ein Kenner seiner Parodien sein, um Armin Laschet, Winfried Kretschmann, Helmut Kohl oder selbst besagte Exkanzlerin erkennen zu können. Mundwinkel und Merkelraute reichen da nur sehr bedingt.

Und so werden die langen und manchmal langatmigen Dialoge, die sich Adolf Hitler und der sich gemeinsam mit ihm in der Hölle befindliche Erich Honecker liefern, durch die wenig überzeugende Darstellung des GröFaZ (nicht mal das Wort „Vorrrsähung“ klingt so, wie man es kennt) gelegentlich schwer nachvollziehbar, weil man nicht sicher ist, wer nun gerade spricht. Auch das schnell erkennbare und immer wieder strapazierte Schema der Zusammenstellung möglichst absurder Paarungen wie Mario Basler und Rita Süssmuth, trägt den Verlauf eines so langen Programms nur bedingt.

„Heut’ war er aber zahm“, sagte am Ausgang eine Dame, die Kröhnert offensichtlich schon öfter erlebt hat. Dem ist wenig hinzuzufügen.